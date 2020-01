Jo-Wilfried Tsonga s’est « confié » à L’Equipe et le moral n’est pas bon, ça se comprend : « Je crois que l’on peut tout envisager. Dans un premier temps, j’avoue que je suis plutôt dans un futur proche, à me demander ce que je peux essayer de faire pour que ça aille mieux, si je vais jouer les prochains tournois. Tant que les docteurs me donneront un espoir, il y aura une réflexion. » On rappelle que Jo-Wilfried Tsonga est engagé à l’ATP 500 de Rotterdam du 10 au 16 février.