Récemment invité du podcast de Caroline Garcia, Jo‐Wilfried Tsonga a tenu à déconstruire un mythe sur le fait qu’un joueur devrait toujours porter ses sacs.
Pour illustrer son propos, l’ancien 5e joueur mondial a dévoilé une anecdote à propos d’une vielle discussion avec un certain Roger Federer, qui n’a jamais hésité à faire porter ses bagages par les membres de son équipe.
« J’ai cette anecdote qui est incroyable par rapport au fait qu’un coach ne devrait pas porter les sacs de son joueur. Et un jour, je discutais avec Federer dans les vestiaires, et je lui dis : ‘Dis moi, Roger, je te vois toujours arriver, tu n’as rien, pas de sac tu ne portes rien, c’est toujours quelqu’un d’autre qui t’amènes ton sac. Il m’a regardé en prenant son air un peu sérieux et m’a dit : ‘Et toi, t’es souvent blessé ?’. Et là, j’ai compris. On m’a toujours dit qu’il fallait que j’assume en portant mes sacs parce que cela donne une mauvaise image. Et en fait, il rendait les gens qui portaient les sacs plus qu’heureux en gagnant ? Parce qu’il était en pleine forme et qu’il n’était pas blessé. J’ai porté mes sacs pendant des années et après tu te dis : ‘J’ai un peu mal au dos’. C’est normal tu viens de courir trois heures sur un terrain et derrière t’es avec ton sac de 35 kg sur le dos pour aller à la navette ou à l’hôtel. »
Publié le samedi 28 novembre 2026 à 18:38