Récemment invité du podcast de Caroline Garcia, Jo‐Wilfried Tsonga a tenu à décons­truire un mythe sur le fait qu’un joueur devrait toujours porter ses sacs.

Pour illus­trer son propos, l’an­cien 5e joueur mondial a dévoilé une anec­dote à propos d’une vielle discus­sion avec un certain Roger Federer, qui n’a jamais hésité à faire porter ses bagages par les membres de son équipe.

« J’ai cette anec­dote qui est incroyable par rapport au fait qu’un coach ne devrait pas porter les sacs de son joueur. Et un jour, je discu­tais avec Federer dans les vestiaires, et je lui dis : ‘Dis moi, Roger, je te vois toujours arriver, tu n’as rien, pas de sac tu ne portes rien, c’est toujours quel­qu’un d’autre qui t’amènes ton sac. Il m’a regardé en prenant son air un peu sérieux et m’a dit : ‘Et toi, t’es souvent blessé ?’. Et là, j’ai compris. On m’a toujours dit qu’il fallait que j’as­sume en portant mes sacs parce que cela donne une mauvaise image. Et en fait, il rendait les gens qui portaient les sacs plus qu’heu­reux en gagnant ? Parce qu’il était en pleine forme et qu’il n’était pas blessé. J’ai porté mes sacs pendant des années et après tu te dis : ‘J’ai un peu mal au dos’. C’est normal tu viens de courir trois heures sur un terrain et derrière t’es avec ton sac de 35 kg sur le dos pour aller à la navette ou à l’hôtel. »