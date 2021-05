À 36 ans, Jo‐Wilfried Tsonga ne vit pas forcé­ment la fin de carrière qu’il aurait espéré. Il souffre depuis 2020 d’une maladie du dos chro­nique, provo­quant plusieurs problèmes Il n’avait disputé que 2 matchs en 2020 pour 2 défaites. Depuis son retour fin février 2021, le Français a perdu 4 fois en 5 matchs. Avant Roland‐Garros, Jo se confie pour le Guardian.

« C’était vrai­ment diffi­cile. Je n’ai pas fait de sport pendant huit mois et, bien sûr, j’ai perdu toute ma capa­cité physique alors [c’était un succès] de revenir et de montrer un petit pas en avant dans ma condi­tion. Se sentir un peu mieux. Parce qu’au début je n’ai même pas pu jouer pendant 20 minutes. J’ai dû subir toute cette réédu­ca­tion, des choses que personne n’aime. Pour moi, gagner à nouveau était déjà un gros défi parce que vous essayez de construire quelque chose pendant 15 ans et, au final, pendant huit mois sans sport, vous tuez tout. »