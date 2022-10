Fraîchement retraité des courts et parrain des Jeunes Talents de la Team BNP Parisbas, Jo Wilfried Tsonga a pris le temps de s’ar­rêter au micro de nos confrères de Tennis Actu ce samedi pour évoquer la fin de carrière de son ami Gilles Simon qui aura lieu à l’issue du Masters 1000 de Paris‐Bercy (du 31 octobre au 6 novembre).

« Vous voyez Nadal et Federer ? Bah Gilles Simon et Jo‐Wilfried Tsonga c’est pareil (rires) ! Depuis qu’on est petit, on est ensemble, on joue ensemble, on est concur­rents. Mais à la fois on sort de là et on est en train de se cham­brer. On a toujours été rela­ti­ve­ment proches parce que le tennis, j’ai envie de dire que c’est un cirque qui se déplace de ville en ville. On est toujours ensemble malgré tout. Nous, l’his­toire elle est belle. Que ce soit avec Gaël, Gilles ou Richard, on s’est connus on avait entre dix, douze ans. Et puis on a fini par jouer en Équipe de France ensemble. On a eu des émotions incroyables ensemble. Ça c’est des histoires, même quand tu les écris, elles sont telle­ment roman­cées que les gens ils disent ‘c’est à l’eau de rose’. Mais nous c’est ce qu’on a vécu pour de vrai. »