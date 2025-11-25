Lors de l’émission « Sans Filet » de Winamax, enregistrée après le nouveau titre de l’Italie, le journaliste Benoît Maylin en a remis une couche sur la Coupe Davis « nouvelle formule » en critiquant également au passage la Laver Cup de Roger Federer (compétition que le Suisse a co‐fondée en 2017 avec son agent, Tony Godsick).
« On ne devrait pas appeler ça la Coupe Davis. La compétition en elle‐même ne me dérange pas. Les joueurs sont au fond et c’est beau de voir enfin une compétition par équipe où tu représentes ton pays et non pas le portefeuille de Federer. C’est quand même sympa de voir ça. Donc ça ne me dérange pas mais il ne faudrait pas l’appeler la Coupe Davis. Quand je vois qu’on dit que l’Italie a remporté trois fois de suite la Coupe Davis et qu’on n’a jamais vu ça depuis… (5 fois de suite pour les Etats‐Unis entre 1968 et 1972) , j’ai envie de brûler le truc. Ce n’est pas possible comparer la Coupe Davis d’aujourd’hui et celle d’avant. C’est un pure scandale. »
Publié le mardi 25 novembre 2025 à 11:48