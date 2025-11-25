Lors de l’émis­sion « Sans Filet » de Winamax, enre­gis­trée après le nouveau titre de l’Italie, le jour­na­liste Benoît Maylin en a remis une couche sur la Coupe Davis « nouvelle formule » en criti­quant égale­ment au passage la Laver Cup de Roger Federer (compé­ti­tion que le Suisse a co‐fondée en 2017 avec son agent, Tony Godsick).

« On ne devrait pas appeler ça la Coupe Davis. La compé­ti­tion en elle‐même ne me dérange pas. Les joueurs sont au fond et c’est beau de voir enfin une compé­ti­tion par équipe où tu repré­sentes ton pays et non pas le porte­feuille de Federer. C’est quand même sympa de voir ça. Donc ça ne me dérange pas mais il ne faudrait pas l’ap­peler la Coupe Davis. Quand je vois qu’on dit que l’Italie a remporté trois fois de suite la Coupe Davis et qu’on n’a jamais vu ça depuis… (5 fois de suite pour les Etats‐Unis entre 1968 et 1972) , j’ai envie de brûler le truc. Ce n’est pas possible comparer la Coupe Davis d’au­jourd’hui et celle d’avant. C’est un pure scandale. »