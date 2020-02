Interviewé dans le magazine du country club d’Aix-en-Provence, Thierry Tulasne, actuellement entraîneur d’Harold Mayot, a répondu à certaines questions essentielles du fonctionnement du circuit. Sur le sujet des prize money de plus en plus élevés, l’ancien dixième mondial livre son analyse avec beaucoup de franchise : « Les promoteurs de tournoi gagnent encore bien plus que les joueurs ! Encore une fois les meilleurs joueurs justifient leurs cachets car ils remplissent les stades et amènent des gens devant la télévision. En revanche, sans les joueurs un peu moins classés, ils n’existeraient pas. Je pense qu’il devrait y avoir plus d’argent pour les 200 meilleurs joueurs mondiaux, au lieu des 50 premiers. C’est d’ailleurs ce qui est en train de se passer.«