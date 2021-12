Grand artisan du récent succès d’Anett Kontaveit depuis qu’il est devenu son entraî­neur prin­cipal cet été après avoir été coach d’ Aryna Sabalenka, Dmitry Tursunov a donné une longue et très inté­res­sante inter­view au site russe Vedomostisport. Et lors­qu’on lui a demandé qui de Federer, Nadal ou Djokovic finira comme le meilleur joueur de tous les temps, l’an­cien 20e joueur mondial a reconnu un avan­tage pour le Serbe.

« Djokovic ressemble à un triathlète en ce moment, il est très méticuleux »

« Je trouve diffi­cile de supposer que Novak ne gagnera pas un autre Grand Chelem. Il battra le record du nombre de victoires, ce n’est pas un problème pour lui. Roger a très peu de chances de gagner un autre Majeur, compte tenu de son âge, de son style de jeu et de sa condi­tion. Le jeu de Rafa est trop gour­mand en énergie, il joue chaque match comme si c’était le dernier. Compte tenu de son âge et de sa santé, c’est un désa­van­tage. Bien qu’au fil des ans, il ait changé son jeu : il est devenu plus agressif, a cessé d’aller trop loin derrière la ligne arrière. Les trois se complètent. Djokovic est devenu un joueur si fort grâce à Federer et Nadal. Il a essayé de trouver des moyens de les surpasser, et il s’est appuyé sur la prépa­ra­tion physique. Il ressemble à un triath­lète en ce moment, il est très méticuleux. »