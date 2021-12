Entraîneur de l’épa­tante esto­nienne Anett Kontaveit depuis cet été avec qui il a remporté quatre titres en seule­ment deux mois, Dimitry Tursunov s’est confié dans une passion­nante inter­view accordée au site russe Vedomostisport.

Et après avoir donné son avis sur le GOAT entre Federer, Nadal et Djokovic et critiqué le système des acadé­mies qui foutent à la porte les vrais forma­teurs, l’an­cien 20e joueur mondial a été inter­rogé sur ses joueurs préférés, anciens ou actuels. Et le Russe n’a pas pu s’empêcher de citer un certain Gaël Monfils qu’il compare d’ailleurs avec le sud‐Africain Kevin Anderson.

« Il y en avait beau­coup. D’un point de vue profes­sionnel, j’ai aimé Nikolay Davydenko et David Nalbandian. Je n’ai pas vu Marcelo Rios mais on m’a dit qu’il était unique, très talen­tueux. Parmi ceux jouant actuel­le­ment, en termes d’art et de spec­tacle, j’aime bien Gaël Monfils. Il joue de manière parfois inef­fi­cace mais diffé­rente. Le public l’aime bien car il aime faire des coups spec­ta­cu­laires ou des sauts périlleux, c’est agréable. On ne voit pas ça avec Federer et Djokovic. C’est comme comparer la Formule 1 et le drif­ting. En F1, tout le monde va à la vitesse maxi­male, mais il n’y a pas de déra­page, pas de nuages de fumée. Dans le drift, on se déplace beau­coup plus lente­ment, mais il y a beau­coup de drame et de spec­tacle. Au tennis, il y a des joueurs à succès comme Kevin Anderson, mais ses matchs sont impos­sibles à regarder, c’est très ennuyeux, on s’en­dort immé­dia­te­ment. Je préfère regarder un Monfils spec­ta­cu­laire tous les jours plutôt qu’une victoire ennuyeuse d’Anderson. »