Tursunov met tout le monde d’ac­cord au sujet du calen­drier : « Djokovic déclare forfait. Et alors ? Oui, il aura une amende. Rune peut faci­le­ment se le permettre, lui aussi »

Par Laurent Trupiano

La rupture au tendon d’Achille d’Holger Rune a fait couler beau­coup d’encre. 

La maman du Danois s’est aussi beau­coup exprimée sur ce sujet pas toujours avec beau­coup de discer­ne­ment car il est évident qu’un calen­drier peut se gérer si on ne court pas toujours après un clas­se­ment ou un prize money. 

C’est exac­te­ment ce qu’ex­plique l’an­cien joueur russe Dmitry Tursunov à un média russe.

« Djokovic déclare forfait. Et alors ? Quelqu’un l’a‐t‐il exclu du circuit pour forfait ? Oui, il aura une amende. Peut‐être qu’ils ne lui verse­ront pas ces bonus. Mais personne ne l’oblige à parti­ciper à ces tour­nois. Rune peut faci­le­ment se le permettre, lui aussi »

Publié le dimanche 26 octobre 2025 à 09:45

