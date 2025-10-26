La rupture au tendon d’Achille d’Holger Rune a fait couler beaucoup d’encre.
La maman du Danois s’est aussi beaucoup exprimée sur ce sujet pas toujours avec beaucoup de discernement car il est évident qu’un calendrier peut se gérer si on ne court pas toujours après un classement ou un prize money.
C’est exactement ce qu’explique l’ancien joueur russe Dmitry Tursunov à un média russe.
« Djokovic déclare forfait. Et alors ? Quelqu’un l’a‐t‐il exclu du circuit pour forfait ? Oui, il aura une amende. Peut‐être qu’ils ne lui verseront pas ces bonus. Mais personne ne l’oblige à participer à ces tournois. Rune peut facilement se le permettre, lui aussi »
26 octobre 2025