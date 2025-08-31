AccueilATPTursunov radical au sujet de la fin du duo Cervara-Medvedev : "Cela...
Tursunov radical au sujet de la fin du duo Cervara‐Medvedev : « Cela aurait du être fait plus tôt »

Laurent Trupiano
Par Laurent Trupiano

-

491

Le rôle de coach d’un joueur de tennis est complexe encore davan­tage quand son cham­pion a un vrai carac­tère. Gilles Cervara est donc parvenu à durer tout en permet­tant à son joueur de construire un très beau palmarès. jusqu’à ce que la machine s’enraye. 

Du coup, leur sépa­ra­tion n’est pas une surprise pour le « milieu » comme le confirme l’an­cien joueur russe Dmitri Tursunov. Mieux, pour lui, cela semble même arrivé un peu tard.

« Cela aurait dû être fait plus tôt. Il sera diffi­cile pour Daniil de travailler avec d’autres entraî­neurs, car Cervara et lui entre­te­naient une rela­tion amicale. Il est très diffi­cile de savoir qui sera le prochain »

Publié le dimanche 31 août 2025 à 18:22

