Le rôle de coach d’un joueur de tennis est complexe encore davantage quand son champion a un vrai caractère. Gilles Cervara est donc parvenu à durer tout en permettant à son joueur de construire un très beau palmarès. jusqu’à ce que la machine s’enraye.
Du coup, leur séparation n’est pas une surprise pour le « milieu » comme le confirme l’ancien joueur russe Dmitri Tursunov. Mieux, pour lui, cela semble même arrivé un peu tard.
« Cela aurait dû être fait plus tôt. Il sera difficile pour Daniil de travailler avec d’autres entraîneurs, car Cervara et lui entretenaient une relation amicale. Il est très difficile de savoir qui sera le prochain »
Publié le dimanche 31 août 2025 à 18:22