Sacré sur l’ATP 500 de Dubaï ce week‐end grâce à une sixième victoire en autant de finales sur le circuit prin­cipal, Ugo Humbert a intégré le top 15 pour la première fois de sa carrière ce lundi, à 25 ans. Et il ne fixe pas de limite.

« Je le dois aussi à toute mon équipe, on fait un travail incroyable, chacun apporte son petit truc pour que je me sente bien et c’est pour ça que je me sens aussi solide et que je peux le répéter chaque semaine. Le top 15, c’est encore un nouveau palier, c’est de plus en plus exci­tant, je me demande jusqu’où je peux aller (rires). Si je continue à faire le job comme ça, peut‐être que j’ar­ri­verai à être encore meilleur. C’est super », s’est réjoui le 14e mondial dans des propos accordés à L’Equipe.