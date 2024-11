Lors d’une inter­view accordée au Midi Libre, dans laquelle il a avoué que son objectif en 2024 n’avait pas été atteint, le numéro 1 fran­çais Ugo Humbert (14e mondial) est revenu sur son excel­lente fin de saison, qui aurait pu l’amener encore plus haut.

« Vers la fin d’année, je me suis dit que c’était fini et que j’allais juste jouer mes matchs. Au final, à Tokyo, j’ai une balle de match pour gagner le titre (contre Arthur Fils). À Bercy, je suis en finale. À un ou deux matchs près, je finis­sais top 10 sans même y avoir pensé ! Donc l’année prochaine, je veux juste donner le meilleur de moi‐même, essayer de jouer chaque point à fond. Continuer à bien travailler, à rester tran­quille même quand il y aura des moments un peu plus compli­qués. Avec du temps et si je fais bien les choses, le travail va payer. Et natu­rel­le­ment, je vais pouvoir essayer de rentrer dans les 10. »