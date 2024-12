Présent ce week‐end à Londres pour la « grande finale » de l’UTS, l’ex­hi­bi­tion créée par Patrick Mouratoglou, Ugo Humbert s’est longue­ment confié à nos confères de Tennis Majors.

Notamment inter­rogé sur la colla­bo­ra­tion surprise entre Novak Djokovic et Andy Murray, le Messin a expliqué qu’il compre­nait pour­quoi le Serbe avait fait ce choix.

« Djokovic prend Murray parce que voilà, tout simple­ment, il a encore envie d’aller gagner les gros titres. Murray l’a énor­mé­ment embêté durant sa carrière, alors peut‐être que Murray du coup va lui donner quelques clés à exploiter pour essayer d’aller battre Sinner et Alcaraz, qui sont pour l’instant les deux meilleurs sur les tour­nois du Grand Chelem. Il cherche un plus chez Murray pour essayer d’aller encore gagner des gros titres, car il s’en sent capable. Djoko, il ne faut jamais l’enterrer. Je pense qu’il sait très bien ce qu’il fait. Il faut il faut être vigi­lant. Moi je suis trop content de cette rela­tion et ça va être sympa en plus pour le tennis de voir Murray dans le box de Djoko. »