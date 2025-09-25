Alors qu’Ugo Humbert joue gros lors de cette fin de saison 2025 et qu’il vient de s’incliner dès son entrée en lice sur l’ATP 500 de Tokyo sur lequel il était finaliste en titre, l’inquiétude monte pour l’actuel 24e mondial à un mois du début du Masters 1000 de Paris où il défendra une autre finale et pas moins de 600 points.
Et si le Messin a décidé de rappeler Jérémy Chardy, son coach « historique », ce n’est clairement pas suffisant pour notre confrère Benoît Maylin.
« Si Humbert ne fait pas une finale à Bercy, on oublie le top 30. Il doit trouver quelqu'un d'autre que Chardy, il faut un électrochoc. Que vas‐tu proposer de différent pour rentrer dans le top 10 ? Il doit se mettre en danger. »
🗣️ @BenoitMaylin pic.twitter.com/MdxMbxcIM5
« Il est évident que Jérémy Chardy revient au chevet d’Ugo Humbert parce qu’il y a Bercy qui arrive, qu’il y a 650 points à défendre et que s’il ne fait pas finale on oublie le Top 30, on va vers le Top 50. Pour un joueur qui nous avait presque fait penser qu’il allait entrer dans le Top 10. Il aune identité de jeu depuis qu’il est arrivé sur le circuit mais il faut qu’il trouve quelqu’un d’autre que Jérémy Chardy. Jérémy Chardy, c’est très bien, il lui a donné une façon de jouer au tennis pendant deux ans et demi mais il lui faut quelqu’un d’autre. C’est un investissement à la fois professionnel et financier. Toujours est‐il que j’attends un électrochoc et ce n’est pas Jérémy Chardy. C’est d’aller chercher quelqu’un qui va dire : ‘ok, tu as une identité de jeu, c’est bien, mais il nous faut autre chose’. »
Publié le jeudi 25 septembre 2025 à 15:10