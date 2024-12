Ugo Humbert a très bien terminé son année 2024 en allant jusqu’en finale du Rolex Paris Masters, et entame cette semaine sa prépa­ra­tion pour 2025 en jouant à l’UTS, à Londres.

Le numéro un Français a récem­ment expliqué que sa bonne fin d’année était due à un chan­ge­ment de menta­lité et à une façon d’aborder les matches avec moins de pres­sion, et en regar­dant moins son classement.

« Mon objectif est de tout donner chaque jour. C’est ce que je me suis dit en fin de saison. Dès que je me fixais des objec­tifs de clas­se­ment et de résul­tats, ça me mettait la pres­sion et je ne jouais pas forcé­ment bien, ça me frus­trait. Au cours des deux ou trois derniers mois, j’ai changé cette façon de penser. Je me dis : ‘tu donnes tout à chaque coup, tu donnes le meilleur de toi‐même, tu t’en­gages et ça ne sert à rien de te repro­cher quoi que ce soit’. Il y aura de bonnes surprises car je m’en­traîne bien, je fais bien les choses, je joue bien au tennis, j’ai un jeu qui dérange car je suis très agressif et je suis aussi gaucher. Si je fais les choses natu­rel­le­ment, il y aura d’agréables surprises. »