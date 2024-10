Le Mosellan s’est exprimé chez nos amis de Tennis Majors, et il a décrit une nouvelle atti­tude concer­nant son « ranking » ;

« Maintenant je ne regarde plus du tout, je ne sais même plus combien je suis exac­te­ment. Mais au début de la saison, comme j’ai commencé à bien jouer, j’étais dans les dix à la Race, j’étais comme un dingue, je regar­dais régu­liè­re­ment. Mais au bout d’un moment, il faut en sortir parce que tu t’épuises, et menta­le­ment tu déçois aussi parce que tu ne vas pas gagner chaque semaine »