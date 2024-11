Quelques jours après sa finale perdue à Bercy, où il a réalisé une très belle semaine, le numéro 1 fran­çais Ugo Humbert (14e mondial) a accordé une inter­view à L’Equipe dans laquelle il a évoqué le contraste entre sa person­na­lité sur le court et en dehors.

« Parfois quand je vois les images, je me dis que je ne peux pas être comme ça dans la vie de tous les jours (rires). Avant les matches, j’es­saie de me condi­tionner au maximum pour être perfor­mant, c’est ma manière de faire. Ce n’est pas facile de jouer devant 15 000 personnes, si tu te vois un peu petit ou que tu n’y mets pas ta person­na­lité, tu peux vite avoir peur. Moi ça me permet d’être coura­geux et d’aller cher­cher des choses très loin en moi. Sur le terrain, je me suis senti moi‐même. »