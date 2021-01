Les entretiens croisés sont un exercice difficile. Celui proposé par l’Equipe entre Ugo Gaston et Ugo Humbert est assez remarquable. Cette discussion respire la fraîcheur et l’honnêteté. Plusieurs passages nous permettent de comprendre le chemin parcouru par ces deux champions. Interrogé sur l’idée de l’introspection, de se connaître pour parvenir à être performant, Ugo Humbert estime que cela a été une clé pour sa progression : « Pendant longtemps, j’ai eu du mal à m’accepter, à trouver ma personnalité et le jeu qui me convenait. Ça s’est débloqué lors de mon match en qualifications de Roland-Garros 2018 contre (Ruben) Bemelmans (Belgique), où j’ai crampé au bout d’une heure parce que j’étais malheureux sur le court et tendu. J’ai beaucoup discuté avec mes coaches, avec ma psychologue. Cela n’a pas été facile mais je me suis posé les bonnes questions. Je me suis accepté avec mes forces et mes faiblesses. J’avais du mal avec l’adversité. Tout ce qui se passait autour me stressait. J’avais aussi ce truc de vouloir faire plaisir à ma famille et à mes coaches. J’étais limite trop perfectionniste, jamais content de moi. J’ai appris à prendre du recul et à m’accepter. Cela a été une révélation. Depuis, je prends un plaisir fou à me concentrer sur le jeu, à jouer avec l’adversaire. Et j’ai enchaîné les bons résultats sans me dire que c’était extraordinaire, juste que je travaillais bien« .