Auteur d’une saison 2025 compli­quée malgré deux finales et un titre décroché sur l’ATP 250 de Marseille, Ugo Humbert, actuel 37e mondial, est revenu sur les circons­tances de certaines de ses bles­sures, dont une qu’il juge vrai­ment stupide.

« Ma saison n’a pas été facile. J’ai eu des bles­sures stupides, tant physi­que­ment que menta­le­ment, et je ne me sentais pas à 100 % sur le court. Ce n’est pas agréable pour un joueur », a déclaré le Français avant de revenir sur sa bles­sure « stupide » au doigt. « Si j’ex­plique comment je me suis blessé, je vais vrai­ment passer pour un idiot ! Mais j’étais dans la salle de bain, il y avait de l’eau sur le sol, j’ai glissé et mon doigt a heurté quelque chose, l’angle de quelque chose, et j’ai entendu comme un grand craque­ment et j’ai su que c’était grave. Au final, c’était une erreur bête, je me suis cassé le petit doigt. Pendant ces deux mois, ça a été diffi­cile. Je ne pouvais plus faire de revers. J’ai donc dû m’adapter. Quand je repense à ma saison, je me dis que j’aurais peut‐être dû m’arrêter là, car il était impos­sible de gagner un match dans ces condi­tions. Mais je voulais essayer. Alors ça s’est passé comme ça, mais après, ça allait mieux et à Roland‐Garros, je me suis blessé à la cheville sur le court. C’était trop, vrai­ment trop. Je pense que ce n’était pas une bonne déci­sion de ma part. »