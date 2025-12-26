Auteur d’une saison 2025 compliquée malgré deux finales et un titre décroché sur l’ATP 250 de Marseille, Ugo Humbert, actuel 37e mondial, est revenu sur les circonstances de certaines de ses blessures, dont une qu’il juge vraiment stupide.
« Ma saison n’a pas été facile. J’ai eu des blessures stupides, tant physiquement que mentalement, et je ne me sentais pas à 100 % sur le court. Ce n’est pas agréable pour un joueur », a déclaré le Français avant de revenir sur sa blessure « stupide » au doigt. « Si j’explique comment je me suis blessé, je vais vraiment passer pour un idiot ! Mais j’étais dans la salle de bain, il y avait de l’eau sur le sol, j’ai glissé et mon doigt a heurté quelque chose, l’angle de quelque chose, et j’ai entendu comme un grand craquement et j’ai su que c’était grave. Au final, c’était une erreur bête, je me suis cassé le petit doigt. Pendant ces deux mois, ça a été difficile. Je ne pouvais plus faire de revers. J’ai donc dû m’adapter. Quand je repense à ma saison, je me dis que j’aurais peut‐être dû m’arrêter là, car il était impossible de gagner un match dans ces conditions. Mais je voulais essayer. Alors ça s’est passé comme ça, mais après, ça allait mieux et à Roland‐Garros, je me suis blessé à la cheville sur le court. C’était trop, vraiment trop. Je pense que ce n’était pas une bonne décision de ma part. »
Publié le vendredi 26 décembre 2025 à 15:15