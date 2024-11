Pas épargné par certaines critiques suite à son atti­tude jugée un peu trop démons­tra­tive lors de sa victoire face à Karen Khachanov en demi‐finales du Masters 1000 de Paris‐Bercy ce samedi soir alors que le Russe était blessé, Ugo Humbert a tenu à répondre publi­que­ment à cette petite polémique.

Conscient que cela a pu être mal inter­prété, Ugo a tenu à s’ex­cuser, notam­ment auprès du prin­cipal inté­ressé qui n’avait pas hésité à donner rendez‐vous au Français pour leur prochain duel.

« Bonjour à tous. Je souhai­tais m’ex­primer suite à la polé­mique après ma demi‐finale contre Karen. Après l’in­ter­ven­tion du kiné, j’ai perçu cela comme des crampes étant moi‐même à la limite d’en avoir après plus de 2h30 de match intense. J’ai perdu d’autres matchs cette année dans des circons­tances simi­laires et cette fois je suis resté très concentré sur l’ob­jectif. Je suis navré de voir que cela a été incom­pris et pire encore, décrit comme un manque de fair‐play de ma part. Je l’ai contacté person­nel­le­ment pour m’ex­cuser. J’ai un grand respect pour Karen et pour tous les adver­saires que j’ai eu à rencon­trer jusqu’ici. Cela me servira de leçon pour mieux agir à l’avenir. Merci à tous ceux qui m’ont témoigné leur soutien pour cette semaine. Elle m’a, à tous points de vue, beau­coup appris. Un petit mot égale­ment pour partager ma décep­tion de n’être en capa­cité de défendre mon titre à Metz, où je passerai un peu de temps cette semaine. À très bientôt, Ugo », a écrit Humbert sur son compte Instagram.