Ugo Humbert sur son grand objectif en 2026 : « Au fond de moi, ce n’est pas un secret… »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

152

Dans une inter­view accordée à L’Est Républicain, dont les propos sont relayés par Eurosport, Ugo Humbert n’a pas caché son ambi­tion pour 2026. 

« Au fond de moi, ce n’est pas un secret : je veux rentrer dans les dix meilleurs joueurs du monde. J’ai l’expérience de 2024 en tête, où j’étais proche du Top 10 mondial, mais où je m’étais cramé. » 

A noter que le Français de 27 ans, 36e mondial, a commencé sa saison par une défaite contre Cameron Norrie au premier tour de Brisbane (en manquant trois balles de match).

Publié le vendredi 9 janvier 2026 à 13:48

