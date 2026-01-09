Dans une inter­view accordée à L’Est Républicain, dont les propos sont relayés par Eurosport, Ugo Humbert n’a pas caché son ambi­tion pour 2026.

« Au fond de moi, ce n’est pas un secret : je veux rentrer dans les dix meilleurs joueurs du monde. J’ai l’expérience de 2024 en tête, où j’étais proche du Top 10 mondial, mais où je m’étais cramé. »

A noter que le Français de 27 ans, 36e mondial, a commencé sa saison par une défaite contre Cameron Norrie au premier tour de Brisbane (en manquant trois balles de match).