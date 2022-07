Ulises est aussi un des acteurs des succès du Serbe. Il s’est exprimé chez nos confrères de Sportal sur la nature de son travail. Pour lui, sa mission est simple : veiller à tout ce qui peut avoir un impact sur la forme et le mental de l’ath­lète. Son travail est donc compliqué et surtout il l’oblige à être constam­ment très attentif.

« Nous travaillons avec lui 24h/24. Je ne peux pas juste passer quatre heures avec lui, à son entraî­ne­ment, et le voir avant le match. Je le suis à tout moment, même lors­qu’il est assis pour voir quelle est sa posture, ou pour savoir combien d’eau il a bu, ou s’il a parlé long­temps au télé­phone : chaque petit détail compte et peut l’af­fecter dans le match. Djokovic donne toujours la prio­rité à la santé et à la forme physique opti­male avant tout. On le voit dans ses décla­ra­tions, mettant cette ques­tion en avant avant de donner un avis sur le temps qu’il lui reste sur le circuit. Il est donc impor­tant de rester proche d’un homme aussi talen­tueux, qui en plus de faire son métier comme un charme, sait aussi nous trans­mettre une énergie incroyable »