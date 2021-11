Physiothérapeute de Novak Djokovic depuis 2017, l’Argentin Ulises Badio est une pièce essen­tielle au sein de l’équipe du numéro 1 mondial. Récemment inter­rogé par nos confrères espa­gnols de AS, celui qui n’est pas un physio ordi­naire nous parle d’un joueur hors du commun.

« C’est une personne extrê­me­ment inha­bi­tuelle, quel­qu’un qui n’est pas de cette planète. J’ai fait des choses et des théra­pies avec lui que je n’ai jamais pu faire avec d’autres athlètes. L’autre jour, un foot­bal­leur appelé Zlatan (Ibrahimovic) est venu demander à Novak quel âge il avait : « 34 ans », a‑t‐il dit, et il a expliqué que le meilleur moment de sa carrière était quand il avait 35 ans. Le soir, quand nous travail­lions, j’ai dit à Novak : « Tu te rends compte que tu as 34 ans et que l’année prochaine peut être la meilleure ? Il est impor­tant qu’il sache qu’il a encore de nombreuses années devant lui, je pense quatre ou cinq ans au plus haut niveau. »