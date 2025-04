C’est dans les colonnes de la Gazzetta Dello Sport qu’Umberto s’est exprimé. Il essaye de se dédouaner tota­le­ment en expli­quant qu’il était tout à fait conscient des risques et qu’il utili­sait ce spray que pour ses besoins personnelles.

« Je l’uti­lise (le spray incri­miné) depuis des années car il m’a été pres­crit par un médecin spécia­liste pour soigner une patho­logie chro­nique. J’étais parfai­te­ment conscient de son inter­dic­tion et je l’ai toujours gardé avec la plus grande prudence, dans mon néces­saire de toilette personnel. Je ne l’ai pas confié à Naldi, je lui ai suggéré de l’uti­liser pour soigner une coupure qui ne cica­tri­sait pas et qui compli­quait son travail. J’ai été très clair en lui commu­ni­quant la nature de ce produit et la néces­sité qu’il ne devait en aucun cas entrer en contact avec Jannik. Naldi (NDLR : Le kiné) n’a pas nié avoir été informé, mais a dit ne pas s’en souvenir. »