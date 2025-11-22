Licencié en 2024 par Jannik Sinner suite à l’affaire de dopage dans laquelle il était directement impliqué, Umberto Ferrara a vu le joueur italien le rappeler à la surprise générale en juillet dernier. Un retour inattendue dont l’intéressé semble pleinement satisfait.
« Je suis dans le sport depuis de nombreuses années, mais je ne cesserai jamais d’être surpris par sa beauté. Le sport, c’est l’engagement, le dévouement, le sacrifice ; c’est l’émotion, les sourires, les larmes ; c’est la victoire et la défaite, la joie et la déception ; c’est la confrontation avec soi‐même et avec les autres ; c’est l’envie de s’améliorer, la capacité d’analyse, la confiance dans le travail ; c’est la souffrance dans les moments sombres qui laissent en vous une douleur difficile à surmonter, mais c’est aussi croire en la possibilité de se relever et de repartir avec enthousiasme. Difficile de tout résumer en un seul post. Cette saison (qui a débuté avec la collaboration de Matteo, que je remercie chaleureusement) me laisse en mémoire de grands moments inoubliables, que j’ai eu la chance de partager avec une équipe fantastique. Merci à tous, mais surtout merci à Jannik pour sa confiance et pour la beauté de ce parcours commun », a écrit le préparateur physique italien sur son compte Twitter en conclusion de cette magnifique saison 2025 pour son poulain.
Publié le samedi 22 novembre 2025 à 17:48