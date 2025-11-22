Licencié en 2024 par Jannik Sinner suite à l’af­faire de dopage dans laquelle il était direc­te­ment impliqué, Umberto Ferrara a vu le joueur italien le rappeler à la surprise géné­rale en juillet dernier. Un retour inat­tendue dont l’in­té­ressé semble plei­ne­ment satisfait.

« Je suis dans le sport depuis de nombreuses années, mais je ne cesserai jamais d’être surpris par sa beauté. Le sport, c’est l’en­ga­ge­ment, le dévoue­ment, le sacri­fice ; c’est l’émo­tion, les sourires, les larmes ; c’est la victoire et la défaite, la joie et la décep­tion ; c’est la confron­ta­tion avec soi‐même et avec les autres ; c’est l’envie de s’amé­liorer, la capa­cité d’ana­lyse, la confiance dans le travail ; c’est la souf­france dans les moments sombres qui laissent en vous une douleur diffi­cile à surmonter, mais c’est aussi croire en la possi­bi­lité de se relever et de repartir avec enthou­siasme. Difficile de tout résumer en un seul post. Cette saison (qui a débuté avec la colla­bo­ra­tion de Matteo, que je remercie chaleu­reu­se­ment) me laisse en mémoire de grands moments inou­bliables, que j’ai eu la chance de partager avec une équipe fantas­tique. Merci à tous, mais surtout merci à Jannik pour sa confiance et pour la beauté de ce parcours commun », a écrit le prépa­ra­teur physique italien sur son compte Twitter en conclu­sion de cette magni­fique saison 2025 pour son poulain.