En plaine préparation pour l’Open d’Australie où il espère remporter son 25e Grand Chelem, Novak Djokovic sera assurément à surveiller de près à Melbourne.
Dans les colonnes de l’Express, le journaliste Sasa Ozmo, suiveur assidue de son compatriote, a donné son avis sur la perspective de voir le 4e joueur mondial remporter le titre, le 2 février prochain. Pour le Serbe, il faudrait que le Djoker n’ait pas à croiser coup sur coup Jannik Sinner et Carlos Alcaraz.
Un scénario improbable, les deux premières têtes de série ne peuvent pas se croiser avant la finale. Nole pourrait donc croiser la route d’un des deux en demi‐finale.
« Je ne sais pas trop quoi penser. On pourrait penser que l’Open d’Australie est toujours la meilleure chance pour Novak, étant donné qu’il l’a remporté 10 fois. D’après ce que j’ai pu voir pendant la pré‐saison, il prend les choses très au sérieux, donc j’ai hâte de le voir en meilleure forme. Même si personne n’a jamais vaincu la nature, il aura 39 ans en mai, donc cela devient de plus en plus difficile. Mais si le tableau s’ouvre un peu, s’il n’a pas à battre à la fois [Carlos] Alcaraz et [Jannik] Sinner, ou peut‐être aucun des deux, alors, bien sûr, ses chances augmentent. Mais il est loin d’être le favori ».
Publié le vendredi 2 janvier 2026 à 15:40