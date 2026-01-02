AccueilATP"Un 25e Grand Chelem pour Djokovic ? Je ne sais pas trop...
« Un 25e Grand Chelem pour Djokovic ? Je ne sais pas trop quoi penser. On pour­rait penser que l'Open d'Australie est toujours la meilleure chance pour Novak, étant donné qu'il l'a remporté 10 fois, mais… », déclare Sasa Ozmo, jour­na­liste serbe

En plaine prépa­ra­tion pour l’Open d’Australie où il espère remporter son 25e Grand Chelem, Novak Djokovic sera assu­ré­ment à surveiller de près à Melbourne.

Dans les colonnes de l’Express, le jour­na­liste Sasa Ozmo, suiveur assidue de son compa­triote, a donné son avis sur la pers­pec­tive de voir le 4e joueur mondial remporter le titre, le 2 février prochain. Pour le Serbe, il faudrait que le Djoker n’ait pas à croiser coup sur coup Jannik Sinner et Carlos Alcaraz. 

Un scénario impro­bable, les deux premières têtes de série ne peuvent pas se croiser avant la finale. Nole pour­rait donc croiser la route d’un des deux en demi‐finale.

« Je ne sais pas trop quoi penser. On pour­rait penser que l’Open d’Australie est toujours la meilleure chance pour Novak, étant donné qu’il l’a remporté 10 fois. D’après ce que j’ai pu voir pendant la pré‐saison, il prend les choses très au sérieux, donc j’ai hâte de le voir en meilleure forme. Même si personne n’a jamais vaincu la nature, il aura 39 ans en mai, donc cela devient de plus en plus diffi­cile. Mais si le tableau s’ouvre un peu, s’il n’a pas à battre à la fois [Carlos] Alcaraz et [Jannik] Sinner, ou peut‐être aucun des deux, alors, bien sûr, ses chances augmentent. Mais il est loin d’être le favori ».

