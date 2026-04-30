Forfait pour le Masters 1000 de Madrid, ainsi que pour la suite de la saison sur terre battue, dont Roland‐Garros, à cause d’une blessure au poignet, Carlos Alcaraz était malgré tout présent ce jeudi à la Caja Magica pour soutenir son petit frère, Jaime, engagé sur le tournoi madrilène des moins de 16 ans.
Et cela s’est très bien passé pour le plus jeune des quatre frères de la famille qui s’est imposé en réalisant notamment une amortie qui a visiblement beaucoup plus à Carlitos.
carlos watching jaime hit a dropshot 😭 pic.twitter.com/WVKNH99PmU— f #7inMelbourne (@fvaeey) April 30, 2026
Dans la famille Alcaraz, un frère peut en cacher un autre.
Publié le jeudi 30 avril 2026 à 19:19