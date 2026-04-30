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Un Alcaraz peut en cacher un autre, Carlos ou Jaime, à vous de choisir…

Par
Thomas S
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Forfait pour le Masters 1000 de Madrid, ainsi que pour la suite de la saison sur terre battue, dont Roland‐Garros, à cause d’une bles­sure au poignet, Carlos Alcaraz était malgré tout présent ce jeudi à la Caja Magica pour soutenir son petit frère, Jaime, engagé sur le tournoi madri­lène des moins de 16 ans.

Et cela s’est très bien passé pour le plus jeune des quatre frères de la famille qui s’est imposé en réali­sant notam­ment une amortie qui a visi­ble­ment beau­coup plus à Carlitos. 

Dans la famille Alcaraz, un frère peut en cacher un autre.

Publié le jeudi 30 avril 2026 à 19:19

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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