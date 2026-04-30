Forfait pour le Masters 1000 de Madrid, ainsi que pour la suite de la saison sur terre battue, dont Roland‐Garros, à cause d’une bles­sure au poignet, Carlos Alcaraz était malgré tout présent ce jeudi à la Caja Magica pour soutenir son petit frère, Jaime, engagé sur le tournoi madri­lène des moins de 16 ans.

Et cela s’est très bien passé pour le plus jeune des quatre frères de la famille qui s’est imposé en réali­sant notam­ment une amortie qui a visi­ble­ment beau­coup plus à Carlitos.

carlos watching jaime hit a drop­shot 😭 pic.twitter.com/WVKNH99PmU — f #7inMelbourne (@fvaeey) April 30, 2026

Dans la famille Alcaraz, un frère peut en cacher un autre.