Un an après la fin du Moselle Open, la FFT va orga­niser un ATP125 à Metz !

Jean Muller
Par Jean Muller

-

8

L’annonce surprise de l’ar­rivée d’un nouveau tournoi à Metz, un ATP125 de la caté­gorie chal­lenger est plus qu’é­ton­nante alors même que le Moselle Open est « décédé » l’an dernier. 

De plus, l’autre surprise de taille réside dans le fait que ce sont les équipe de la fédé­ra­tion qui prennent en charge l’or­ga­ni­sa­tion de l’évè­ne­ment, ce qui n’est pas arrivé depuis des lustres. 

Si le maire de Metz se réjouit de cette créa­tion en expli­quant que les Messins atten­daient une telle initia­tive, on a un peu du mal à lire le calen­drier et le timing d’au­tant qu’il existe déja un tournoi de ce type à Thionville.

Après, on ne peut pas « condamné » un tel projet car cela fait une épreuve supplé­men­taire de haut‐niveau en France qui permettra à des joueurs trico­lores de s’agguerir.

On image forcé­ment l’état de stupé­fac­tion des hommes qui ont porté le Moselle Open depuis le début de sa création…

Publié le jeudi 22 janvier 2026 à 08:40

