L’annonce surprise de l’arrivée d’un nouveau tournoi à Metz, un ATP125 de la catégorie challenger est plus qu’étonnante alors même que le Moselle Open est « décédé » l’an dernier.
De plus, l’autre surprise de taille réside dans le fait que ce sont les équipe de la fédération qui prennent en charge l’organisation de l’évènement, ce qui n’est pas arrivé depuis des lustres.
‼️🎾 Grande nouvelle : Metz accueillera en novembre 2026 un tournoi ATP 125 !— François GROSDIDIER (@GrosdidierMetz) January 21, 2026
💯🙌🏻 En compagnie des champions de tennis Richard Gasquet et Cédric Pioline, ainsi que de Gilles Moretton, Président de la @FFTennis , nous avons annoncé la création d’un ATP 125 à Metz.#tennis #metz pic.twitter.com/pwIxlOmGGs
Si le maire de Metz se réjouit de cette création en expliquant que les Messins attendaient une telle initiative, on a un peu du mal à lire le calendrier et le timing d’autant qu’il existe déja un tournoi de ce type à Thionville.
Après, on ne peut pas « condamné » un tel projet car cela fait une épreuve supplémentaire de haut‐niveau en France qui permettra à des joueurs tricolores de s’agguerir.
On image forcément l’état de stupéfaction des hommes qui ont porté le Moselle Open depuis le début de sa création…
Publié le jeudi 22 janvier 2026 à 08:40