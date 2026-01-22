L’annonce surprise de l’ar­rivée d’un nouveau tournoi à Metz, un ATP125 de la caté­gorie chal­lenger est plus qu’é­ton­nante alors même que le Moselle Open est « décédé » l’an dernier.

De plus, l’autre surprise de taille réside dans le fait que ce sont les équipe de la fédé­ra­tion qui prennent en charge l’or­ga­ni­sa­tion de l’évè­ne­ment, ce qui n’est pas arrivé depuis des lustres.

‼️🎾 Grande nouvelle : Metz accueillera en novembre 2026 un tournoi ATP 125 !



💯🙌🏻 En compa­gnie des cham­pions de tennis Richard Gasquet et Cédric Pioline, ainsi que de Gilles Moretton, Président de la @FFTennis , nous avons annoncé la créa­tion d’un ATP 125 à Metz.#tennis #metz pic.twitter.com/pwIxlOmGGs — François GROSDIDIER (@GrosdidierMetz) January 21, 2026

Si le maire de Metz se réjouit de cette créa­tion en expli­quant que les Messins atten­daient une telle initia­tive, on a un peu du mal à lire le calen­drier et le timing d’au­tant qu’il existe déja un tournoi de ce type à Thionville.

Après, on ne peut pas « condamné » un tel projet car cela fait une épreuve supplé­men­taire de haut‐niveau en France qui permettra à des joueurs trico­lores de s’agguerir.

On image forcé­ment l’état de stupé­fac­tion des hommes qui ont porté le Moselle Open depuis le début de sa création…