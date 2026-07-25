Ancien 14e joueur mondial et maintenant retraité depuis un an, Kyle Edmund a été intrrogé par nos confrères de Tennis 365 sur la blessure de Carlos Alcaraz, lui qui n’a vraiment pas été épargné par les pépins physique durant sa carrière.
Et pour le Britannique, une telle blessure est tout sauf anodine.
« Alcaraz, ça ne ressemble pas à une blessure bénigne ; ça semble grave, car il a dû s’arrêter pendant un bon moment et manquer des tournois du Grand Chelem. Quand on rate des tournois du Grand Chelem, c’est grave. Pour ces joueurs‐là, c’est leur métier : remporter des tournois du Grand Chelem. Pour nous qui aimons le tennis, on n’a pas besoin que ces joueurs soient absents. J’adore le regarder jouer, donc j’aimerais le revoir sur le court. Il doit juste faire attention à son poignet. D’après ce que j’ai entendu dire sur les blessures au poignet, il faut s’assurer qu’elles sont complètement guéries avant de revenir. Et il y a aussi une question de confiance à retrouver. Je pense qu’il reste assez discret à ce sujet en public – à juste titre, c’est une affaire personnelle. Je ne sais pas exactement de quoi il s’agit, ni comment cela s’est produit. Mais il reviendra quand il sera prêt, et son style de jeu est tellement explosif et physique qu’il ne doit avoir aucun doute dans sa tête. Il doit pouvoir faire confiance à son corps. »
Publié le samedi 25 juillet 2026 à 18:47