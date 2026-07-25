Ancien 14e joueur mondial et main­te­nant retraité depuis un an, Kyle Edmund a été intr­rogé par nos confrères de Tennis 365 sur la bles­sure de Carlos Alcaraz, lui qui n’a vrai­ment pas été épargné par les pépins physique durant sa carrière.

Et pour le Britannique, une telle bles­sure est tout sauf anodine.

« Alcaraz, ça ne ressemble pas à une bles­sure bénigne ; ça semble grave, car il a dû s’arrêter pendant un bon moment et manquer des tour­nois du Grand Chelem. Quand on rate des tour­nois du Grand Chelem, c’est grave. Pour ces joueurs‐là, c’est leur métier : remporter des tour­nois du Grand Chelem. Pour nous qui aimons le tennis, on n’a pas besoin que ces joueurs soient absents. J’adore le regarder jouer, donc j’aimerais le revoir sur le court. Il doit juste faire atten­tion à son poignet. D’après ce que j’ai entendu dire sur les bles­sures au poignet, il faut s’assurer qu’elles sont complè­te­ment guéries avant de revenir. Et il y a aussi une ques­tion de confiance à retrouver. Je pense qu’il reste assez discret à ce sujet en public – à juste titre, c’est une affaire person­nelle. Je ne sais pas exac­te­ment de quoi il s’agit, ni comment cela s’est produit. Mais il reviendra quand il sera prêt, et son style de jeu est telle­ment explosif et physique qu’il ne doit avoir aucun doute dans sa tête. Il doit pouvoir faire confiance à son corps. »