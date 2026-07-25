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Un ancien 14e mondial tire la sonette d’alarme : « La bles­sure de Carlos Alcaraz semble grave. Tout simple­ment parce que pour ces joueurs‐là, rater des tour­nois du Grand Chelem est grave. C’est leur métier d’en remporter »

Par
Thomas S
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Ancien 14e joueur mondial et main­te­nant retraité depuis un an, Kyle Edmund a été intr­rogé par nos confrères de Tennis 365 sur la bles­sure de Carlos Alcaraz, lui qui n’a vrai­ment pas été épargné par les pépins physique durant sa carrière.

Et pour le Britannique, une telle bles­sure est tout sauf anodine. 

« Alcaraz, ça ne ressemble pas à une bles­sure bénigne ; ça semble grave, car il a dû s’arrêter pendant un bon moment et manquer des tour­nois du Grand Chelem. Quand on rate des tour­nois du Grand Chelem, c’est grave. Pour ces joueurs‐là, c’est leur métier : remporter des tour­nois du Grand Chelem. Pour nous qui aimons le tennis, on n’a pas besoin que ces joueurs soient absents. J’adore le regarder jouer, donc j’aimerais le revoir sur le court. Il doit juste faire atten­tion à son poignet. D’après ce que j’ai entendu dire sur les bles­sures au poignet, il faut s’assurer qu’elles sont complè­te­ment guéries avant de revenir. Et il y a aussi une ques­tion de confiance à retrouver. Je pense qu’il reste assez discret à ce sujet en public – à juste titre, c’est une affaire person­nelle. Je ne sais pas exac­te­ment de quoi il s’agit, ni comment cela s’est produit. Mais il reviendra quand il sera prêt, et son style de jeu est telle­ment explosif et physique qu’il ne doit avoir aucun doute dans sa tête. Il doit pouvoir faire confiance à son corps. »

Publié le samedi 25 juillet 2026 à 18:47

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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