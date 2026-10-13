Victor Hanescu, ancien 26e joueur mondial, n’a pas mâché ses mots au moment d’évoquer Jannik Sinner et Carlos Alcaraz.
À l’occasion du Challenger d’Olbia, nos confrères d’Ubitennis ont interrogé l’ancien joueur roumain sur le niveau du circuit actuel et les différences avec l’époque du Big Three.
Selon lui, l’Italien et l’Espagnol ne possèdent peut‐être pas la même soif de titres que Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. S’ils prennent énormément de plaisir à jouer et à pratiquer un tennis de très haut niveau, ils ne semblent pas forcément animés par cette obsession de gagner toujours plus, qui caractérisait leurs illustres prédécesseurs.
« La principale différence entre les deux époques, c’est la régularité. D’un certain point de vue, je comprends Jannik et Carlos, car malgré leur jeune âge, ils ont déjà remporté plusieurs tournois importants. Peut‐être qu’ils n’ont pas les mêmes objectifs, ni l’ambition de gagner autant que les membres du Big Three » a déclaré l’ancien 26ème.
Publié le mardi 13 octobre 2026 à 11:19