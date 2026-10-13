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Un ancien 26e mondial charge Alcaraz et Sinner : « Peut‐être qu’ils n’ont pas les mêmes objec­tifs, ni l’am­bi­tion de gagner autant que Federer, Nadal et Djokovic »

Par
Antoine Trupiano
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Victor Hanescu, ancien 26e joueur mondial, n’a pas mâché ses mots au moment d’évoquer Jannik Sinner et Carlos Alcaraz.

À l’occasion du Challenger d’Olbia, nos confrères d’Ubitennis ont inter­rogé l’ancien joueur roumain sur le niveau du circuit actuel et les diffé­rences avec l’époque du Big Three.

Selon lui, l’Italien et l’Espagnol ne possèdent peut‐être pas la même soif de titres que Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. S’ils prennent énor­mé­ment de plaisir à jouer et à prati­quer un tennis de très haut niveau, ils ne semblent pas forcé­ment animés par cette obses­sion de gagner toujours plus, qui carac­té­ri­sait leurs illustres prédécesseurs.

« La prin­ci­pale diffé­rence entre les deux époques, c’est la régu­la­rité. D’un certain point de vue, je comprends Jannik et Carlos, car malgré leur jeune âge, ils ont déjà remporté plusieurs tour­nois impor­tants. Peut‐être qu’ils n’ont pas les mêmes objec­tifs, ni l’ambition de gagner autant que les membres du Big Three » a déclaré l’an­cien 26ème.

Publié le mardi 13 octobre 2026 à 11:19

A propos de l’auteur

Antoine Trupiano

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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