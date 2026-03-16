Les affaires de dopage continuent de secouer le monde du tennis.
Et si la plupart de ceux qui sont pris la main dans le sac ne sont pas très connus, voire pas du tout, ce n’est pas le cas de Marinko Matosevic, professionnel de 2003 à 2018 et ancien 39e joueur mondial (une finale sur le circuit principal).
L’Australien, né en Bosnie, et depuis devenu entraîneur, vient d’être suspendu quatre ans par l’Agence Internationale de l’Intégrité du Tennis (ITIA) pour avoir commis pas moins de cinq violations antidopage, incluant le dopage sanguin, la possession et l’utilisation d’une substance interdite, ainsi que la facilitation de violations antidopage par d’autres individus.
An independent tribunal has suspended Australian tennis coach and former player Marinko Matosevic for four years under the Tennis Anti‐Doping Programme.— International Tennis Integrity Agency (@itia_tennis) March 16, 2026
An independent tribunal determined that Matosevic committed five anti‐doping violations, including blood doping, possession… pic.twitter.com/wGjRDhyGPu
Selon le communiqué publié par l’ITIA, « Matosevic a nié toutes les accusations tout au long de la procédure, avant d’admettre s’être dopé dans les médias peu avant l’audience ». De plus, « les résultats et les gains de Matosevic lors des tournois ATP Challenger de Morelos et d’Indian Wells en février 2018, période correspondant à son contrôle antidopage, ont également été annulés. Sa suspension prendra fin le 15 mars 2030, sous réserve du remboursement des gains restants. Durant cette période, Matosevic est interdit de jouer, d’entraîner ou d’assister à toute compétition ou activité de tennis autorisée ou sanctionnée par les membres de l’ITIA (ATP, ITF, WTA, Tennis Australia, Fédération Française de Tennis, Wimbledon et USTA), toute association nationale, ses associations membres, ses clubs, toute ligue professionnelle ou tout événement international ou national affilié à l’AMA. »
Publié le lundi 16 mars 2026 à 18:48