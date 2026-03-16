Les affaires de dopage conti­nuent de secouer le monde du tennis.

Et si la plupart de ceux qui sont pris la main dans le sac ne sont pas très connus, voire pas du tout, ce n’est pas le cas de Marinko Matosevic, profes­sionnel de 2003 à 2018 et ancien 39e joueur mondial (une finale sur le circuit principal).

L’Australien, né en Bosnie, et depuis devenu entraî­neur, vient d’être suspendu quatre ans par l’Agence Internationale de l’Intégrité du Tennis (ITIA) pour avoir commis pas moins de cinq viola­tions anti­do­page, incluant le dopage sanguin, la posses­sion et l’uti­li­sa­tion d’une substance inter­dite, ainsi que la faci­li­ta­tion de viola­tions anti­do­page par d’autres individus.

An inde­pendent tribunal has suspended Australian tennis coach and former player Marinko Matosevic for four years under the Tennis Anti‐Doping Programme.



An inde­pendent tribunal deter­mined that Matosevic committed five anti‐doping viola­tions, inclu­ding blood doping, posses­sion… pic.twitter.com/wGjRDhyGPu — International Tennis Integrity Agency (@itia_tennis) March 16, 2026

Selon le commu­niqué publié par l’ITIA, « Matosevic a nié toutes les accu­sa­tions tout au long de la procé­dure, avant d’ad­mettre s’être dopé dans les médias peu avant l’au­dience ». De plus, « les résul­tats et les gains de Matosevic lors des tour­nois ATP Challenger de Morelos et d’Indian Wells en février 2018, période corres­pon­dant à son contrôle anti­do­page, ont égale­ment été annulés. Sa suspen­sion prendra fin le 15 mars 2030, sous réserve du rembour­se­ment des gains restants. Durant cette période, Matosevic est interdit de jouer, d’en­traîner ou d’as­sister à toute compé­ti­tion ou acti­vité de tennis auto­risée ou sanc­tionnée par les membres de l’ITIA (ATP, ITF, WTA, Tennis Australia, Fédération Française de Tennis, Wimbledon et USTA), toute asso­cia­tion natio­nale, ses asso­cia­tions membres, ses clubs, toute ligue profes­sion­nelle ou tout événe­ment inter­na­tional ou national affilié à l’AMA. »