Ancien 55e et redes­cendu au 401e rang mondial, Facundo Bagnis a décidé de se soumettre à une suspen­sion provi­soire volon­taire dans le cadre du programme anti­do­page, d’après un commu­niqué de l’ITIA, l’Agence Internationale de l’Intégrité du Tennis. 

L’Argentin, contrôlé positif à l’hy­dro­chlo­ro­thia­zide – une substance inter­dite dans la caté­gorie des diuré­tiques et agents masquants – lors des quali­fi­ca­tions de l’US Open le 18 août dernier, ne possé­dait pas d’AUT (Autorisation d’Usage à des fins Thérapeutiques) valide et a donc choisi de se soumettre à une suspen­sion provi­soire volon­taire le 18 octobre 2025.

À noter que les substances spéci­fiées ne sont pas soumises à une suspen­sion provi­soire obli­ga­toire et que le temps passé sous suspen­sion provi­soire sera déduit de toute sanc­tion future. 

Publié le jeudi 23 octobre 2025 à 18:18

