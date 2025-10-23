Ancien 55e et redescendu au 401e rang mondial, Facundo Bagnis a décidé de se soumettre à une suspension provisoire volontaire dans le cadre du programme antidopage, d’après un communiqué de l’ITIA, l’Agence Internationale de l’Intégrité du Tennis.
L’Argentin, contrôlé positif à l’hydrochlorothiazide – une substance interdite dans la catégorie des diurétiques et agents masquants – lors des qualifications de l’US Open le 18 août dernier, ne possédait pas d’AUT (Autorisation d’Usage à des fins Thérapeutiques) valide et a donc choisi de se soumettre à une suspension provisoire volontaire le 18 octobre 2025.
Argentinian tennis player Facundo Bagnis has entered into a voluntary provisional suspension under the Tennis Anti‐Doping Programme.— International Tennis Integrity Agency (@itia_tennis) October 23, 2025
À noter que les substances spécifiées ne sont pas soumises à une suspension provisoire obligatoire et que le temps passé sous suspension provisoire sera déduit de toute sanction future.
Publié le jeudi 23 octobre 2025 à 18:18