Dans L’Équipe de ce dimanche, Stéphane Caristan, ancien athlète français et coureur de haies, s’est amusé à transformer les stars du sport d’aujourd’hui en athlètes professionnels. Après Roger Federer, c’est au tour du numéro 1 mondial Novak Djokovic.

« Il est très souple, assez fin, il aurait très bien pu aussi s’exprimer sur le 110 m haies. C’est un peu le profil à la Federer mais peut-être en plus endurant. Sur le décathlon, il pourrait manquer un peu de puissance. Ceci dit, quand on voit Kevin Mayer, on s’aperçoit qu’il y a différentes qualités et différentes voies pour arriver à la plénitude. Nadal, Federer et lui auraient pu s’exprimer sur des épreuves très techniques. La hauteur, non, parce qu’ils n’ont pas forcément le gabarit. Mais en décathlon, ils auraient été très bons pour sauter 2,00 m, 2,05 m. »