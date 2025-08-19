AccueilATPUn ancien demi-finaliste en Grand Chelem annonce sa retraite !
ATP

Un ancien demi‐finaliste en Grand Chelem annonce sa retraite !

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

1
Tennis : BNP Paribas Open 2019 -

Ex‐14e mondial, demi‐finaliste de l’Open d’Australie 2018, vain­queur de la Coupe Davis 2015 et de deux titres sur le circuit ATP, le Britannique Kyle Edmund a décidé, à 30 ans, de mettre un terme à sa carrière.

« Vers 2020 et 2021, j’ai subi trois opéra­tions et j’ai passé quatre ou cinq ans à essayer de revenir, avec des hauts et des bas en cours de route. Mais je n’ai jamais vrai­ment réussi à retrouver mon objectif. C’est la prin­ci­pale raison de ma déci­sion. Les semaines et les mois à venir seront propices à la réflexion, à des acti­vités diffé­rentes, à passer plus de temps à la maison avec ma famille et à appré­cier le chemin parcouru », a expliqué Edmund dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux. 

Publié le mardi 19 août 2025 à 13:21

Article précédent
Alcaraz sur Sinner, contraint à l’abandon en finale : « Je le connais bien. Après le troi­sième jeu, j’ai remarqué qu’il était plus agressif que d’ha­bi­tude et qu’il commet­tait des erreurs très tôt dans les échanges, ce qui n’est pas habi­tuel chez lui »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.