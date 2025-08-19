Ex‐14e mondial, demi‐finaliste de l’Open d’Australie 2018, vain­queur de la Coupe Davis 2015 et de deux titres sur le circuit ATP, le Britannique Kyle Edmund a décidé, à 30 ans, de mettre un terme à sa carrière.

Kyle Edmund has announced his reti­re­ment from tennis



🏆ATP 250 Antwerp 2018

🏆ATP 250 New York 2020

🏆🏆🏆🏆🏆🏆 ATP Challenger titles

· Career high No. 14

· Australian Open 2018 SFs pic.twitter.com/IlztZrHzO7 — Mario Boccardi (@boccardi_marioo) August 18, 2025

« Vers 2020 et 2021, j’ai subi trois opéra­tions et j’ai passé quatre ou cinq ans à essayer de revenir, avec des hauts et des bas en cours de route. Mais je n’ai jamais vrai­ment réussi à retrouver mon objectif. C’est la prin­ci­pale raison de ma déci­sion. Les semaines et les mois à venir seront propices à la réflexion, à des acti­vités diffé­rentes, à passer plus de temps à la maison avec ma famille et à appré­cier le chemin parcouru », a expliqué Edmund dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux.