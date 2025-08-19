Ex‐14e mondial, demi‐finaliste de l’Open d’Australie 2018, vainqueur de la Coupe Davis 2015 et de deux titres sur le circuit ATP, le Britannique Kyle Edmund a décidé, à 30 ans, de mettre un terme à sa carrière.
Kyle Edmund has announced his retirement from tennis— Mario Boccardi (@boccardi_marioo) August 18, 2025
🏆ATP 250 Antwerp 2018
🏆ATP 250 New York 2020
🏆🏆🏆🏆🏆🏆 ATP Challenger titles
· Career high No. 14
· Australian Open 2018 SFs pic.twitter.com/IlztZrHzO7
« Vers 2020 et 2021, j’ai subi trois opérations et j’ai passé quatre ou cinq ans à essayer de revenir, avec des hauts et des bas en cours de route. Mais je n’ai jamais vraiment réussi à retrouver mon objectif. C’est la principale raison de ma décision. Les semaines et les mois à venir seront propices à la réflexion, à des activités différentes, à passer plus de temps à la maison avec ma famille et à apprécier le chemin parcouru », a expliqué Edmund dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux.
Publié le mardi 19 août 2025 à 13:21