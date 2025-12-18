Quelques heures après l’an­nonce de la sépa­ra­tion entre Carlos Alcaraz et son entraî­neur, Juan Carlos Ferrero, le monde du tennis est un peu sous le choc.

Si certains estiment que c’est la réalité d’un joueur de très haut niveau, d’autres ont bien du mal à comprendre cette rupture soudaine alors que le duo fonc­tion­nait à merveille. C’est notam­ment le cas de l’an­cien 4e joueur mondial et fina­liste de l’US Open 1997, Greg Rusedski.

Can’t believe this successful part­ner­ship is over ! Was this the right deci­sion and how will this affect Carlos’s tennis ?

Carlos Alcaraz splits with Juan Carlos Ferrero, who says ‘I wish I could have conti­nued’ | ATP Tour | Tennis‐ https://t.co/UZEIBgB5TI — Greg Rusedski (@GregRusedski1) December 17, 2025

« Je n’ar­rive pas à croire que ce parte­na­riat fruc­tueux soit terminé ! Était‐ce la bonne déci­sion et quel sera l’im­pact sur le tennis de Carlos ? », s’est inter­rogé l’ex‐joueur britan­nique, visi­ble­ment inquiet pour la suite de la carrière du numéro 1 mondial.