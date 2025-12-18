AccueilATPUn ancien finaliste en Grand Chelem inquiet pour Alcaraz après sa séparation...
Un ancien fina­liste en Grand Chelem inquiet pour Alcaraz après sa sépa­ra­tion avec Ferrero : « Je n’ar­rive pas à y croire. Était‐ce la bonne déci­sion et quel sera l’im­pact sur le tennis de Carlos ? »

Par Thomas S

Quelques heures après l’an­nonce de la sépa­ra­tion entre Carlos Alcaraz et son entraî­neur, Juan Carlos Ferrero, le monde du tennis est un peu sous le choc. 

Si certains estiment que c’est la réalité d’un joueur de très haut niveau, d’autres ont bien du mal à comprendre cette rupture soudaine alors que le duo fonc­tion­nait à merveille. C’est notam­ment le cas de l’an­cien 4e joueur mondial et fina­liste de l’US Open 1997, Greg Rusedski. 

« Je n’ar­rive pas à croire que ce parte­na­riat fruc­tueux soit terminé ! Était‐ce la bonne déci­sion et quel sera l’im­pact sur le tennis de Carlos ? », s’est inter­rogé l’ex‐joueur britan­nique, visi­ble­ment inquiet pour la suite de la carrière du numéro 1 mondial. 

Publié le jeudi 18 décembre 2025 à 14:51

« Ce n’est pas un hasard si Ferrero n’a jamais entre­tenu avec Rafael Nadal plus qu’une rela­tion cordiale. Juan Carlos est un Espagnol diffé­rent, un homme d’une sobriété presque scan­di­nave comparé à l’exu­bé­rance de la plupart de ses compa­triotes », explique Sebastian Fest

