Quelques heures après l’annonce de la séparation entre Carlos Alcaraz et son entraîneur, Juan Carlos Ferrero, le monde du tennis est un peu sous le choc.
Si certains estiment que c’est la réalité d’un joueur de très haut niveau, d’autres ont bien du mal à comprendre cette rupture soudaine alors que le duo fonctionnait à merveille. C’est notamment le cas de l’ancien 4e joueur mondial et finaliste de l’US Open 1997, Greg Rusedski.
Can’t believe this successful partnership is over ! Was this the right decision and how will this affect Carlos’s tennis ?— Greg Rusedski (@GregRusedski1) December 17, 2025
Carlos Alcaraz splits with Juan Carlos Ferrero, who says ‘I wish I could have continued’ | ATP Tour | Tennis‐ https://t.co/UZEIBgB5TI
« Je n’arrive pas à croire que ce partenariat fructueux soit terminé ! Était‐ce la bonne décision et quel sera l’impact sur le tennis de Carlos ? », s’est interrogé l’ex‐joueur britannique, visiblement inquiet pour la suite de la carrière du numéro 1 mondial.
Publié le jeudi 18 décembre 2025 à 14:51