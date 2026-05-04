Ancien joueur britan­nique (17e mondial en double en 2013) et désor­mais consul­tant pour Sky Sports, Colin Fleming s’est exprimé avec beau­coup de sincé­rité au sujet d’Alexander Zverev, sèche­ment battu par Jannik Sinner en finale du Masters 1000 de Madrid.

« D’une certaine manière, je me sens un peu désolé pour Zverev. Sinner a été excellent, mais Zverev n’a tout simple­ment pas été à la hauteur. C’est étrange, d’une certaine manière, car le premier point du match a été l’un des meilleurs de Zverev. Je pensais qu’il était prêt à relever le défi aujourd’hui. Puis il a perdu les quatre points suivants, a très mal joué son premier jeu de service et s’est fait breaker. Honnêtement, j’ai senti que le match était terminé. À 2–0 dans le premier set, il semblait complè­te­ment abattu. Son objectif prin­cipal est de remporter un Grand Chelem et, malheu­reu­se­ment pour Zverev, on a l’im­pres­sion qu’il s’en est consi­dé­ra­ble­ment éloigné aujourd’hui (dimanche), et ça va être assez diffi­cile pour lui de l’accepter. »