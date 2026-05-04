Ancien joueur britannique (17e mondial en double en 2013) et désormais consultant pour Sky Sports, Colin Fleming s’est exprimé avec beaucoup de sincérité au sujet d’Alexander Zverev, sèchement battu par Jannik Sinner en finale du Masters 1000 de Madrid.
« D’une certaine manière, je me sens un peu désolé pour Zverev. Sinner a été excellent, mais Zverev n’a tout simplement pas été à la hauteur. C’est étrange, d’une certaine manière, car le premier point du match a été l’un des meilleurs de Zverev. Je pensais qu’il était prêt à relever le défi aujourd’hui. Puis il a perdu les quatre points suivants, a très mal joué son premier jeu de service et s’est fait breaker. Honnêtement, j’ai senti que le match était terminé. À 2–0 dans le premier set, il semblait complètement abattu. Son objectif principal est de remporter un Grand Chelem et, malheureusement pour Zverev, on a l’impression qu’il s’en est considérablement éloigné aujourd’hui (dimanche), et ça va être assez difficile pour lui de l’accepter. »
Publié le lundi 4 mai 2026 à 18:25