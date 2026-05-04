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Un ancien joueur sans pitié avec Zverev : « Son objectif prin­cipal de remporter un Grand Chelem s’est consi­dé­ra­ble­ment éloigné, et ça va être assez diffi­cile pour lui de l’accepter »

Par
Thomas S
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Ancien joueur britan­nique (17e mondial en double en 2013) et désor­mais consul­tant pour Sky Sports, Colin Fleming s’est exprimé avec beau­coup de sincé­rité au sujet d’Alexander Zverev, sèche­ment battu par Jannik Sinner en finale du Masters 1000 de Madrid. 

« D’une certaine manière, je me sens un peu désolé pour Zverev. Sinner a été excellent, mais Zverev n’a tout simple­ment pas été à la hauteur. C’est étrange, d’une certaine manière, car le premier point du match a été l’un des meilleurs de Zverev. Je pensais qu’il était prêt à relever le défi aujourd’hui. Puis il a perdu les quatre points suivants, a très mal joué son premier jeu de service et s’est fait breaker. Honnêtement, j’ai senti que le match était terminé. À 2–0 dans le premier set, il semblait complè­te­ment abattu. Son objectif prin­cipal est de remporter un Grand Chelem et, malheu­reu­se­ment pour Zverev, on a l’im­pres­sion qu’il s’en est consi­dé­ra­ble­ment éloigné aujourd’hui (dimanche), et ça va être assez diffi­cile pour lui de l’accepter. »

Publié le lundi 4 mai 2026 à 18:25

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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