Mettre un terme à sa carrière n’est jamais chose aisée, Albert Ramos ne dira pas le contraire.

Après 18 ans au plus haut niveau, le joueur espa­gnol, actuel 234e mondial et ancien 17e, a annoncé via un commu­niqué sa future retraite. S’il ne connaît toujours pas le lieu de ses adieux, celui qui a remporté quatre titres sur le circuit prin­cipal et disputé une finale sur le Masters 1000 de Monte‐Carlo, a fait part de sa tris­tesse et sa reconnaissance.

« Ces derniers mois, j’ai senti que mon corps ne fonc­tion­nait plus au plus haut niveau et c’est pour­quoi il est temps d’ac­cepter la fin de ma carrière de joueuse de tennis profes­sion­nelle. Mon cœur veut conti­nuer, j’aime le tennis et la compé­ti­tion, mais ma tête me dit que tout est fini et qu’il vaut mieux l’ac­cepter. De nouvelles étapes et de nouvelles illu­sions vien­dront. Je ne me sens pas prêt à préciser où aura lieu mon dernier match de tennis, c’est une déci­sion qui m’est très diffi­cile à prendre, mais ce dont je suis sûr, c’est que ce sera ma dernière saison. Je peux vous dire que ce sont des années inex­pli­cables, des victoires à l’ar­raché, des joies immenses, des moments diffi­ciles parce qu’on n’est jamais satis­fait, des amis dans le monde entier, une équipe fidèle à mes côtés… c’est mieux que ce que j’au­rais jamais osé rêver. Merci à tous, j’ai toujours senti votre soutien et votre affec­tion. Maintenant, il est temps de profiter des derniers matches. Je vous donne rendez‐vous sur le terrain, comme toujours. »