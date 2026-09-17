Ce n’est sans doute pas le numéro 1 mondial britannique le plus connu du grand public, mais son palmarès parle de lui‐même : six titres du Grand Chelem, dont quatre en double messieurs et deux en double mixte, trois US Open consécutifs, deux ATP Finals et trois Masters 1000, sans oublier son passage au sommet du classement mondial.
En effet, Joe Salisbury, très souvent associé à Rajeev Ram lors de ses plus grands succès, a annoncé sur ses réseaux sociaux qu’il tirait sa révérence après sa défaite en demi‐finale de l’US Open 2026.
À 34 ans, c’est donc une véritable légende du double britannique qui quitte le circuit en laissant derrière elle un immense palmarès. Avec Ram, Salisbury aura notamment marqué l’histoire à New York en remportant trois US Open consécutifs entre 2021 et 2023, une performance inédite pour une paire durant l’ère Open.
Au moment de faire ses adieux au tennis professionnel, le Britannique a livré quelques mots empreints de fierté et de sérénité :
« J’ai tout donné et je sais que je peux être fier de moi et regarder en arrière sans aucun regret » a déclaré le Britannique.
Publié le jeudi 17 septembre 2026 à 18:11