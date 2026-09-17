Ce n’est sans doute pas le numéro 1 mondial britan­nique le plus connu du grand public, mais son palmarès parle de lui‐même : six titres du Grand Chelem, dont quatre en double messieurs et deux en double mixte, trois US Open consé­cu­tifs, deux ATP Finals et trois Masters 1000, sans oublier son passage au sommet du clas­se­ment mondial.

En effet, Joe Salisbury, très souvent associé à Rajeev Ram lors de ses plus grands succès, a annoncé sur ses réseaux sociaux qu’il tirait sa révé­rence après sa défaite en demi‐finale de l’US Open 2026.

Great Britain’s most successful men’s doubles player in the Open Era 🩵



Joe Salisbury has offi­cially announced his reti­re­ment from profes­sional tennis pic.twitter.com/MQH1wmMVHo — LTA (@the_LTA) September 16, 2026

À 34 ans, c’est donc une véri­table légende du double britan­nique qui quitte le circuit en lais­sant derrière elle un immense palmarès. Avec Ram, Salisbury aura notam­ment marqué l’histoire à New York en rempor­tant trois US Open consé­cu­tifs entre 2021 et 2023, une perfor­mance inédite pour une paire durant l’ère Open.

Au moment de faire ses adieux au tennis profes­sionnel, le Britannique a livré quelques mots empreints de fierté et de sérénité :

« J’ai tout donné et je sais que je peux être fier de moi et regarder en arrière sans aucun regret » a déclaré le Britannique.