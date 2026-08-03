Ancien 135e joueur mondial et coach en activité, Julien Varlet a décidé de pousser un vrai coup de gueule au sujet de la transmission dans le tennis français.
Présent ce lundi dans l’émission « Sans Filet » sur Winamax TV, « Juju », que l’on connaît bien à We Love Tennis, a décidé de dire tout haut ce que certains pensent tout bas. Et forcément, certains en prennent pour leur grade.
😡 « Il n’y a que Tsonga qui a ouvert son académie de tennis en France. Les autres sont à la Fédération et ne montent pas au créneau. Il n’y a aucune transmission, mais un vrai égoïsme, contrairement à l’Espagne, l’Allemagne ou encore l’Italie. »— Sans Filet 🔞 (@SansFilet) August 3, 2026
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« Tout vient aussi un peu de la Fédération française de tennis et de la transmission du tennis français. On a beau dire ce que l’on veut, il n’y a qu’un joueur français qui a créé son académie en France, c’est Jo‐Wilfried Tsonga. Le reste, Forget, Leconte, Noah, il n’y a aucune transmission. Alors ils prennent, ils sont à la fédération mais il n’y en a aucun qui transmet. En Espagne, Nadal a ouvert une académie, Ferrero, Ferrer, Sanchez, dans les autres pays, Vilas, Canas, Ljubicic, Rafter. En France, pas un joueur ou une joueuse, à part Jo Tsonga, a investi. Si, il y a Sebastien Grosjean, mais faut me dire pourquoi, il a monté son académie, mais aux États‐Unis. Les joueurs français ne transmettent pas. Il n’y en a pas un qui monte au créneau en disant je monte mon académie, voilà comment je vois les choses. Je pense qu’il y a un égoïsme, c’est aussi le tennis qui veut ça parce que c’est un sport individuel et si tu n’es pas égoïste au tennis, tu ne peux pas réussir mais il y a un égo, un orgueil qui fait que nous, en France, on n’a pas ce truc de la transmission. »
Publié le lundi 3 août 2026 à 14:44