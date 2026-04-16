Accueil ATP

Un ancien Top 10 imite Monfils et Wawrinka et annonce sa retraite !

Par
Thomas S
-
1209

L’année 2026 ne va déci­dé­ment ressem­bler à aucune autre dans l’his­toire récente du tennis mondial. 

Alors que Gaël Monfils, Stan Wawinka ou encore David Goffin ont tous décidé de prendre leur retraite à l’issue de cette saison, Roberto Bautista Agut les a imités en prenant la même déci­sion concer­nant sa très belle carrière. 

Âgé de 38 ans et redes­cendu au 93e rang mondial après plusieurs pépins physiques, Roberto restera comme l’un des joueurs les plus régu­liers de sa géné­ra­tion avec notam­ment une 9e place en 2019, une demi‐finale à Wimbledon la même année pour un total de 23 finales dispu­tées sur le circuit prin­cipal et 12 titres, dont l’ATP 500 de Dubaï en 2018.

« Il y a des déci­sions qui ne sont pas faciles à prendre, mais qui viennent du cœur et de la séré­nité », a notam­ment écrit Bautista Agut sur ses réseaux sociaux. 

Publié le jeudi 16 avril 2026 à 13:03

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥