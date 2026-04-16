L’année 2026 ne va décidément ressembler à aucune autre dans l’histoire récente du tennis mondial.
Alors que Gaël Monfils, Stan Wawinka ou encore David Goffin ont tous décidé de prendre leur retraite à l’issue de cette saison, Roberto Bautista Agut les a imités en prenant la même décision concernant sa très belle carrière.
Âgé de 38 ans et redescendu au 93e rang mondial après plusieurs pépins physiques, Roberto restera comme l’un des joueurs les plus réguliers de sa génération avec notamment une 9e place en 2019, une demi‐finale à Wimbledon la même année pour un total de 23 finales disputées sur le circuit principal et 12 titres, dont l’ATP 500 de Dubaï en 2018.
💙Hay decisiones que no son fáciles, pero que nacen desde la serenidad y el corazón…— Roberto BautistaAgut (@BautistaAgut) April 16, 2026
🙏There are decisions that aren’t easy, but they come from serenity and the hear…#HastaElUltimoPunto pic.twitter.com/MIShpzF435
« Il y a des décisions qui ne sont pas faciles à prendre, mais qui viennent du cœur et de la sérénité », a notamment écrit Bautista Agut sur ses réseaux sociaux.
Publié le jeudi 16 avril 2026 à 13:03