L’année 2026 ne va déci­dé­ment ressem­bler à aucune autre dans l’his­toire récente du tennis mondial.

Alors que Gaël Monfils, Stan Wawinka ou encore David Goffin ont tous décidé de prendre leur retraite à l’issue de cette saison, Roberto Bautista Agut les a imités en prenant la même déci­sion concer­nant sa très belle carrière.

Âgé de 38 ans et redes­cendu au 93e rang mondial après plusieurs pépins physiques, Roberto restera comme l’un des joueurs les plus régu­liers de sa géné­ra­tion avec notam­ment une 9e place en 2019, une demi‐finale à Wimbledon la même année pour un total de 23 finales dispu­tées sur le circuit prin­cipal et 12 titres, dont l’ATP 500 de Dubaï en 2018.

💙Hay deci­siones que no son fáciles, pero que nacen desde la sere­nidad y el corazón…



🙏There are deci­sions that aren’t easy, but they come from sere­nity and the hear…#HastaElUltimoPunto pic.twitter.com/MIShpzF435 — Roberto BautistaAgut (@BautistaAgut) April 16, 2026

« Il y a des déci­sions qui ne sont pas faciles à prendre, mais qui viennent du cœur et de la séré­nité », a notam­ment écrit Bautista Agut sur ses réseaux sociaux.