John Isner et Steve Johnson adorent commenter l’actualité du tennis dans leur podcast Nothing Major Show, aux côtés de Sam Querrey.

Au programme de leur dernière émis­sion figu­raient bien évidem­ment les ATP Finals, à l’issue desquelles Alexander Zverev affiche désor­mais un bilan de 0 victoire pour 14 défaites lors de ses dernières confron­ta­tions face à Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, alimen­tant ainsi le débat autour de sa place de numéro un mondial.

Selon John Isner, si l’Allemand éprouve effec­ti­ve­ment des diffi­cultés face aux deux cadors du circuit, sa régu­la­rité et sa soli­dité lui ont permis de remporter deux titres du Grand Chelem cette saison. Et si Sinner et Alcaraz, pour­tant présents dans les tableaux, n’ont pas croisé sa route lors de ces deux sacres, Zverev n’y est abso­lu­ment pour rien. Pour l’Américain, l’Allemand mérite plei­ne­ment sa place.

John Isner and Steve Johnson push back against the narra­tive that Alexander Zverev is a « paper World No. 1 » despite his 0–14 skid against Sinner, Alcaraz, and Djokovic.



« You play the guy that’s in front of you… Sinner was in the Roland Garros draw. Alcaraz was in the US Open… — Kalshi Tennis (@KalshiTen) November 24, 2026

« Tu joues le gars qui est en face de toi… Sinner était dans le tableau de Roland‐Garros. Alcaraz était dans le tableau de l’US Open. Il a remporté les deux. Zverev se présente semaine après semaine et joue tous les tour­nois. Il a une endu­rance tout simple­ment incroyable » ont déclaré John Isner et Steve Johnson.