John Isner et Steve Johnson adorent commenter l’actualité du tennis dans leur podcast Nothing Major Show, aux côtés de Sam Querrey.
Au programme de leur dernière émission figuraient bien évidemment les ATP Finals, à l’issue desquelles Alexander Zverev affiche désormais un bilan de 0 victoire pour 14 défaites lors de ses dernières confrontations face à Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, alimentant ainsi le débat autour de sa place de numéro un mondial.
Selon John Isner, si l’Allemand éprouve effectivement des difficultés face aux deux cadors du circuit, sa régularité et sa solidité lui ont permis de remporter deux titres du Grand Chelem cette saison. Et si Sinner et Alcaraz, pourtant présents dans les tableaux, n’ont pas croisé sa route lors de ces deux sacres, Zverev n’y est absolument pour rien. Pour l’Américain, l’Allemand mérite pleinement sa place.
« Tu joues le gars qui est en face de toi… Sinner était dans le tableau de Roland‐Garros. Alcaraz était dans le tableau de l’US Open. Il a remporté les deux. Zverev se présente semaine après semaine et joue tous les tournois. Il a une endurance tout simplement incroyable » ont déclaré John Isner et Steve Johnson.
Publié le mardi 24 novembre 2026 à 09:21