Participera, ou ne participera pas à l’US Open ? c’est la grande question sur toutes les lèvres des fans de la petite balle jaune concernant Carlos Alcaraz. Si des séquences de l’Espagnol mettant beaucoup d’intensité à l’entraînement sont très rassurantes, sans communication du deuxième joueur mondial, il faut rester prudent.
Après son forfait surprise pour le Masters 1000 de Cincinnati, rien n’est certain pour le septuple champion en Grand Chelem. Greg Rusedski ne croit plus en l’apparition de Carlitos à Flushing Meadows et il n’est pas le seul à afficher son pessimisme. Interrogé parSky Sport Italia sur l’état de santé du Murcien, Emilio Sanchez (ancien 7e mondial) estime que le voir à New York est peu probable. Pire, les observateurs pourraient s’attendre à un retour au plus tôt pour la tournée asiatique.
« Je sais que la semaine dernière, il s’est entraîné à 50 %. Il reste deux semaines ; s’il parvient à atteindre 100 % de ses capacités, nous le verrons peut‐être. Mais je pense qu’il manque de temps. S’il s’agissait d’un tournoi classique, ses chances seraient plus grandes, mais l’US Open, ce sont sept matchs au meilleur des trois sets contre des adversaires en excellente forme. Il vaudrait peut‐être mieux qu’il attende l’automne. »
Publié le samedi 15 août 2026 à 15:23