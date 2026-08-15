Participera, ou ne parti­ci­pera pas à l’US Open ? c’est la grande ques­tion sur toutes les lèvres des fans de la petite balle jaune concer­nant Carlos Alcaraz. Si des séquences de l’Espagnol mettant beau­coup d’in­ten­sité à l’en­traî­ne­ment sont très rassu­rantes, sans commu­ni­ca­tion du deuxième joueur mondial, il faut rester prudent.

Après son forfait surprise pour le Masters 1000 de Cincinnati, rien n’est certain pour le septuple cham­pion en Grand Chelem. Greg Rusedski ne croit plus en l’ap­pa­ri­tion de Carlitos à Flushing Meadows et il n’est pas le seul à affi­cher son pessi­misme. Interrogé parSky Sport Italia sur l’état de santé du Murcien, Emilio Sanchez (ancien 7e mondial) estime que le voir à New York est peu probable. Pire, les obser­va­teurs pour­raient s’at­tendre à un retour au plus tôt pour la tournée asiatique.

« Je sais que la semaine dernière, il s’est entraîné à 50 %. Il reste deux semaines ; s’il parvient à atteindre 100 % de ses capa­cités, nous le verrons peut‐être. Mais je pense qu’il manque de temps. S’il s’agissait d’un tournoi clas­sique, ses chances seraient plus grandes, mais l’US Open, ce sont sept matchs au meilleur des trois sets contre des adver­saires en excel­lente forme. Il vaudrait peut‐être mieux qu’il attende l’automne. »