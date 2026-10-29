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Un ancien top 3 rend un superbe hommage à Stan Wawrinka : « Stan, le monde se souviendra de toi pour tes titres, ton revers et ta gran­deur. Moi, je me souvien­drai de quelque chose de plus diffi­cile à expliquer »

Par
Antoine Trupiano
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C’était la grande nouvelle de ce mardi : le dernier match offi­ciel de la carrière de Stan Wawrinka, battu d’en­trée chez lui, à Bâle, par un très solide Jiri Lehecka.

Le Suisse a ensuite reçu un hommage émou­vant de la part des orga­ni­sa­teurs du tournoi, direc­te­ment sur le court, avant que de nombreux joueurs du circuit ne lui adressent à leur tour de touchants messages.

C’est désor­mais au tour de Casper Ruud de rendre un très bel hommage au triple vain­queur en Grand Chelem sur son compte Instagram, avec des mots parti­cu­liè­re­ment forts, évoquant notam­ment ce qu’au­rait pu être leur vie sans la compétition.

« Stan, le monde se souviendra de toi pour tes titres, ton revers et ta gran­deur. Moi, je me souvien­drai de quelque chose de plus diffi­cile à expli­quer. Parfois, j’ima­gine ce qu’au­rait été notre vie si tout n’avait pas été une compé­ti­tion » a déclaré Casper Ruud.

Publié le jeudi 29 octobre 2026 à 08:48

A propos de l’auteur

Antoine Trupiano

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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