C’était la grande nouvelle de ce mardi : le dernier match officiel de la carrière de Stan Wawrinka, battu d’entrée chez lui, à Bâle, par un très solide Jiri Lehecka.
Le Suisse a ensuite reçu un hommage émouvant de la part des organisateurs du tournoi, directement sur le court, avant que de nombreux joueurs du circuit ne lui adressent à leur tour de touchants messages.
C’est désormais au tour de Casper Ruud de rendre un très bel hommage au triple vainqueur en Grand Chelem sur son compte Instagram, avec des mots particulièrement forts, évoquant notamment ce qu’aurait pu être leur vie sans la compétition.
« Stan, le monde se souviendra de toi pour tes titres, ton revers et ta grandeur. Moi, je me souviendrai de quelque chose de plus difficile à expliquer. Parfois, j’imagine ce qu’aurait été notre vie si tout n’avait pas été une compétition » a déclaré Casper Ruud.
Publié le jeudi 29 octobre 2026 à 08:48