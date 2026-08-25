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Un autre très gros forfait après Sinner, le public va être déçu !

Par
Baptiste Mulatier
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Forfait avant son troi­sième tour à Cincinnati, Joao Fonseca ne sera pas remis à temps pour l’US Open (30 août au 13 septembre). Le très popu­laire jeune Brésilien, 26e mondial, souffre d’une bles­sure abdo­mi­nale et a annoncé son forfait. 

« Bonjour à tous. Je tenais à vous donner des nouvelles. Après avoir passé des examens et commencé un trai­te­ment pour mon abdomen, il est apparu clai­re­ment, à moi comme à mon équipe, que j’avais besoin de plus de temps pour me réta­blir complè­te­ment et pouvoir ainsi concourir à haut niveau. Malheureusement, cela signifie que je ne pourrai pas parti­ciper à l’US Open. Ce n’était pas une déci­sion facile à prendre, car c’est un tournoi très spécial pour moi. Nous allons conti­nuer à travailler dur pour que je puisse revenir le plus vite possible. Je suis extrê­me­ment recon­nais­sant pour tous les messages de soutien et les vœux d’anniversaire, merci ! »

Un forfait de plus pour le dernier Grand Chelem de l’année après ceux de Jannik Sinner, Alejandro Davidovich Fokina, Jack Draper ou encore Holger Rune. 

Publié le mardi 25 août 2026 à 08:05

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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