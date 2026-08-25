Forfait avant son troisième tour à Cincinnati, Joao Fonseca ne sera pas remis à temps pour l’US Open (30 août au 13 septembre). Le très populaire jeune Brésilien, 26e mondial, souffre d’une blessure abdominale et a annoncé son forfait.
« Bonjour à tous. Je tenais à vous donner des nouvelles. Après avoir passé des examens et commencé un traitement pour mon abdomen, il est apparu clairement, à moi comme à mon équipe, que j’avais besoin de plus de temps pour me rétablir complètement et pouvoir ainsi concourir à haut niveau. Malheureusement, cela signifie que je ne pourrai pas participer à l’US Open. Ce n’était pas une décision facile à prendre, car c’est un tournoi très spécial pour moi. Nous allons continuer à travailler dur pour que je puisse revenir le plus vite possible. Je suis extrêmement reconnaissant pour tous les messages de soutien et les vœux d’anniversaire, merci ! »
BREAKING :— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 24, 2026
João Fonseca withdraws from the US Open due to an abdominal injury :
« Hi everyone. I wanted to give you all an update.
After undergoing tests and starting treatment for my abdomen, it became clear to me and my team that I need more time to fully recover so I can… pic.twitter.com/GNWmE2QMu7
Un forfait de plus pour le dernier Grand Chelem de l’année après ceux de Jannik Sinner, Alejandro Davidovich Fokina, Jack Draper ou encore Holger Rune.
Publié le mardi 25 août 2026 à 08:05