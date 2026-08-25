Forfait avant son troi­sième tour à Cincinnati, Joao Fonseca ne sera pas remis à temps pour l’US Open (30 août au 13 septembre). Le très popu­laire jeune Brésilien, 26e mondial, souffre d’une bles­sure abdo­mi­nale et a annoncé son forfait.

« Bonjour à tous. Je tenais à vous donner des nouvelles. Après avoir passé des examens et commencé un trai­te­ment pour mon abdomen, il est apparu clai­re­ment, à moi comme à mon équipe, que j’avais besoin de plus de temps pour me réta­blir complè­te­ment et pouvoir ainsi concourir à haut niveau. Malheureusement, cela signifie que je ne pourrai pas parti­ciper à l’US Open. Ce n’était pas une déci­sion facile à prendre, car c’est un tournoi très spécial pour moi. Nous allons conti­nuer à travailler dur pour que je puisse revenir le plus vite possible. Je suis extrê­me­ment recon­nais­sant pour tous les messages de soutien et les vœux d’anniversaire, merci ! »

BREAKING :



João Fonseca with­draws from the US Open due to an abdo­minal injury :



« Hi everyone. I wanted to give you all an update.

After under­going tests and star­ting treat­ment for my abdomen, it became clear to me and my team that I need more time to fully recover so I can… pic.twitter.com/GNWmE2QMu7 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 24, 2026

Un forfait de plus pour le dernier Grand Chelem de l’année après ceux de Jannik Sinner, Alejandro Davidovich Fokina, Jack Draper ou encore Holger Rune.