Alors que la nature réelle de la bles­sure de Carlos Alcaraz au niveau de l’avant‐bras droit reste assez mysté­rieuse, nos confrères de L’Équipe ont eu la bonne idée d’in­ter­roger un chirur­gien spécia­liste de la main.

Pour le docteur Marc Juvenspan, qui a retenu deux suppo­si­tions « soit la tendi­nite de l’ECU (exten­seur ulnaire du carpe), soit une lésion du TFCC, le liga­ment trian­gu­laire qui est à l’in­té­rieur du poignet et qui attache ensemble l’ulna et le radius », il n’est pas impos­sible que l’Espagnol puisse défendre son titre dans un peu moins de cinq semaines à Roland‐Garros.

« Avec le poignet, on n’a jamais de certi­tude. Il n’y a d’ailleurs pas de trai­te­ment spéci­fique chirur­gical qui marche vrai­ment bien. Avec une infil­tra­tion, ça peut passer, mais ça peut aussi durer et être très pénible. S’il a de la tendi­nite de l’ECU, bon, c’est embê­tant, mais ça va guérir avec le temps et de la kiné. Le problème, c’est la chro­ni­cité. C’est‐à‐dire que ça fait très mal au début, mais après, le risque, c’est d’avoir des petites douleurs, qui traînent. Et ça peut durer trois semaines comme six mois, ou plus. »