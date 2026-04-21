Alors que la nature réelle de la blessure de Carlos Alcaraz au niveau de l’avant‐bras droit reste assez mystérieuse, nos confrères de L’Équipe ont eu la bonne idée d’interroger un chirurgien spécialiste de la main.
Pour le docteur Marc Juvenspan, qui a retenu deux suppositions « soit la tendinite de l’ECU (extenseur ulnaire du carpe), soit une lésion du TFCC, le ligament triangulaire qui est à l’intérieur du poignet et qui attache ensemble l’ulna et le radius », il n’est pas impossible que l’Espagnol puisse défendre son titre dans un peu moins de cinq semaines à Roland‐Garros.
« Avec le poignet, on n’a jamais de certitude. Il n’y a d’ailleurs pas de traitement spécifique chirurgical qui marche vraiment bien. Avec une infiltration, ça peut passer, mais ça peut aussi durer et être très pénible. S’il a de la tendinite de l’ECU, bon, c’est embêtant, mais ça va guérir avec le temps et de la kiné. Le problème, c’est la chronicité. C’est‐à‐dire que ça fait très mal au début, mais après, le risque, c’est d’avoir des petites douleurs, qui traînent. Et ça peut durer trois semaines comme six mois, ou plus. »
Publié le mardi 21 avril 2026 à 18:34