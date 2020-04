Marca est toujours bien informé. Un article paru sur leur site internet évoque l’idée que les joueurs espagnols et la fédération espagnole seraient entrain de réfléchir à un circuit d’été si cela est bien sûr possible sanitairement et ceci afin de combler le calendrier vide de l’ATP si la suspension devait se prolonger.

Bilbao ferait partie de ces dix étapes et Marca précise aussi que les joueurs qui participeraient à ce « tour » seraient ceux du top 100 avec comme guest-star Rafael Nadal.

Il faut s’attendre à ce type d’initiative à l’avenir. Bien sur, cela dépendra de la progression du coronavirus mais il est évident que si cela se « relâche » les joueurs et aussi quelques as du marketing ne vont pas se croiser les bras et vont proposer aux fans et aux sponsors quelques alternatives pour offrir du tennis de haut niveau.