Alors que tout semble indi­quer que Darren Cahill quit­tera bien l’équipe de Jannik Sinner à l’issue de la saison 2026, lais­sant ce dernier avec Simone Vagnozzi comme seul entraî­neur, l’ac­tuel numéro 1 mondial aurait déjà une idée précise du succes­seur de l’Australien.

En effet, d’après les infor­ma­tions de The Times, l’Italien, conseillé par Cahill, aurait jété son dévolu sur Magnus Norman, actuel entraî­neur de Stan Wawrinka mais qui sera bientôt sans emploi suite à la retraite du Suisse.

Voici l’ex­trait tiré de l’ar­ticle écrit par le jour­na­liste, Tom Kershaw.

« En 2022, Sinner avait déjà envi­sagé d’in­té­grer l’an­cien numéro 2 mondial suédois à son équipe. Norman, âgé de 50 ans, aurait reçu des propo­si­tions de la part de plusieurs joueurs du top 10, ainsi que de l’an­cien 4e mondial danois Holger Rune, mais ne s’est pas encore engagé dans ces projets. Sinner et Cahill auraient tous deux une très haute opinion de Norman, et certaines sources ont indiqué que la possi­bi­lité d’un parte­na­riat en 2027 semblait désor­mais de plus en plus réaliste. »