Alors que tout semble indiquer que Darren Cahill quittera bien l’équipe de Jannik Sinner à l’issue de la saison 2026, laissant ce dernier avec Simone Vagnozzi comme seul entraîneur, l’actuel numéro 1 mondial aurait déjà une idée précise du successeur de l’Australien.
En effet, d’après les informations de The Times, l’Italien, conseillé par Cahill, aurait jété son dévolu sur Magnus Norman, actuel entraîneur de Stan Wawrinka mais qui sera bientôt sans emploi suite à la retraite du Suisse.
Voici l’extrait tiré de l’article écrit par le journaliste, Tom Kershaw.
« En 2022, Sinner avait déjà envisagé d’intégrer l’ancien numéro 2 mondial suédois à son équipe. Norman, âgé de 50 ans, aurait reçu des propositions de la part de plusieurs joueurs du top 10, ainsi que de l’ancien 4e mondial danois Holger Rune, mais ne s’est pas encore engagé dans ces projets. Sinner et Cahill auraient tous deux une très haute opinion de Norman, et certaines sources ont indiqué que la possibilité d’un partenariat en 2027 semblait désormais de plus en plus réaliste. »
Publié le vendredi 2 octobre 2026 à 08:35