Accueil ATP

Un coach renommé du circuit favori pour entraîner Jannik Sinner en 2027

Par
Thomas S
-
257
Netto Atp finals 2025 Turino - 16/11/2025 -

Alors que tout semble indi­quer que Darren Cahill quit­tera bien l’équipe de Jannik Sinner à l’issue de la saison 2026, lais­sant ce dernier avec Simone Vagnozzi comme seul entraî­neur, l’ac­tuel numéro 1 mondial aurait déjà une idée précise du succes­seur de l’Australien.

En effet, d’après les infor­ma­tions de The Times, l’Italien, conseillé par Cahill, aurait jété son dévolu sur Magnus Norman, actuel entraî­neur de Stan Wawrinka mais qui sera bientôt sans emploi suite à la retraite du Suisse. 

Voici l’ex­trait tiré de l’ar­ticle écrit par le jour­na­liste, Tom Kershaw. 

« En 2022, Sinner avait déjà envi­sagé d’in­té­grer l’an­cien numéro 2 mondial suédois à son équipe. Norman, âgé de 50 ans, aurait reçu des propo­si­tions de la part de plusieurs joueurs du top 10, ainsi que de l’an­cien 4e mondial danois Holger Rune, mais ne s’est pas encore engagé dans ces projets. Sinner et Cahill auraient tous deux une très haute opinion de Norman, et certaines sources ont indiqué que la possi­bi­lité d’un parte­na­riat en 2027 semblait désor­mais de plus en plus réaliste. »

Publié le vendredi 2 octobre 2026 à 08:35

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥