Après la divulgation ce mardi du nouveau conseil des joueurs, la moyenne d’âge commence déjà à faire réagir. Elle est de 34 ans alors même que Félix Auger-Aliassime (20 ans) a fait son entrée pour représenter les joueurs classés entre la 50e et la 1ère place mondiale aux côtés de Roger Federer, Rafael Nadal et John Millman. Si le jeune Canadien n’était pas présent, la moyenne d’âge serait alors de plus de 35 ans. En effet tous les autres joueurs présents ont plus de 31 ans.

D’autres critiques mettent également en avant un conseil très européen et très blanc. En effet, FAA étant le seul joueur noir et John Millman, Bruno Soares, Marcus Daniell et Kevin Anderson sont les seuls représentants non-européens. Une uniformité qui pourrait poser de plus en plus de problèmes à l’avenir…