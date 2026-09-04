C’est l’un des grands sujets de ces derniers temps, avec les blessures à répétition des meilleurs joueurs et ceux qui décident de faire l’impasse sur certains tournois en raison d’un calendrier extrêmement chargé.
Carlos Alcaraz l’a lui‐même expliqué hier : à l’avenir, il compte s’accorder des pauses d’un ou deux mois afin de pouvoir décompresser et rester pleinement concentré sur les tournois qu’il considère comme prioritaires.
Comme le rapportent nos confrères de L’Équipe, le sujet a récemment fait grincer des dents lors d’une réunion de l’ATP. L’un des participants n’a d’ailleurs pas mâché ses mots à l’égard des joueurs qui se plaignent du calendrier tout en réclamant, selon lui, toujours plus de revenus.
« Les joueurs ne savent pas de quoi ils parlent, confie un participant. On n’est pas dans un bazar. Ils croient que, d’une année à l’autre, on va jeter les millions d’investissements des Masters 1000 rallongés uniquement parce que ça les fatigue ? Tout en réclamant vouloir encaisser plus d’argent ? Chacun doit faire des efforts. On en a fait pour que les infrastructures et les prize‐money soient à la hauteur de leurs exigences, donc pas question de toucher à ça. Ce n’est pas une partie de Monopoly ! » a déclaré l’officiel de l’ATP.
Publié le vendredi 4 septembre 2026 à 11:12