C’est l’un des grands sujets de ces derniers temps, avec les bles­sures à répé­ti­tion des meilleurs joueurs et ceux qui décident de faire l’impasse sur certains tour­nois en raison d’un calen­drier extrê­me­ment chargé.

Carlos Alcaraz l’a lui‐même expliqué hier : à l’avenir, il compte s’accorder des pauses d’un ou deux mois afin de pouvoir décom­presser et rester plei­ne­ment concentré sur les tour­nois qu’il consi­dère comme prioritaires.

Comme le rapportent nos confrères de L’Équipe, le sujet a récem­ment fait grincer des dents lors d’une réunion de l’ATP. L’un des parti­ci­pants n’a d’ailleurs pas mâché ses mots à l’égard des joueurs qui se plaignent du calen­drier tout en récla­mant, selon lui, toujours plus de revenus.

« Les joueurs ne savent pas de quoi ils parlent, confie un parti­ci­pant. On n’est pas dans un bazar. Ils croient que, d’une année à l’autre, on va jeter les millions d’investissements des Masters 1000 rallongés unique­ment parce que ça les fatigue ? Tout en récla­mant vouloir encaisser plus d’argent ? Chacun doit faire des efforts. On en a fait pour que les infra­struc­tures et les prize‐money soient à la hauteur de leurs exigences, donc pas ques­tion de toucher à ça. Ce n’est pas une partie de Monopoly ! » a déclaré l’of­fi­ciel de l’ATP.