Jannik Sinner est visi­ble­ment loin d’être guéri, selon plusieurs spécia­listes de plus en plus inquiets concer­nant l’état de santé de l’Italien.

En effet, on appre­nait récem­ment que Jannik Sinner allait avoir recours à une inter­ven­tion chirur­gi­cale pour soigner son genou, ce qui pour­rait le contraindre à faire une croix sur l’Open d’Australie.

Interrogé par Radio Sportiva, le profes­seur Nicola Maffulli a donné son avis sur cette opéra­tion, qu’il estime être le bon choix. Le spécia­liste prévient toute­fois que la récu­pé­ra­tion pour­rait prendre plusieurs mois…

🗣️Il professor #Maffulli su Jannik #Sinner a RS : « Dopo 5 mesi di cure senza esito, operare la bandel­letta ileo­ti­biale è la scelta giusta. È un inter­vento rapido con mobi­liz­za­zione imme­diata, ma il colla­gene matura in 100 giorni. Serve un recu­pero da 4 a 6 mesi ». pic.twitter.com/8L19abAorn — Radio Sportiva (@RadioSportiva) November 23, 2026

« Après 5 mois de trai­te­ments sans résultat, opérer la bande­lette ilio‐tibiale est le bon choix. C’est une inter­ven­tion rapide avec mobi­li­sa­tion immé­diate, mais le colla­gène mûrit en 100 jours. Il faut une récu­pé­ra­tion de 4 à 6 mois », a déclaré le professeur.