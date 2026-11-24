Jannik Sinner est visiblement loin d’être guéri, selon plusieurs spécialistes de plus en plus inquiets concernant l’état de santé de l’Italien.
En effet, on apprenait récemment que Jannik Sinner allait avoir recours à une intervention chirurgicale pour soigner son genou, ce qui pourrait le contraindre à faire une croix sur l’Open d’Australie.
Interrogé par Radio Sportiva, le professeur Nicola Maffulli a donné son avis sur cette opération, qu’il estime être le bon choix. Le spécialiste prévient toutefois que la récupération pourrait prendre plusieurs mois…
« Après 5 mois de traitements sans résultat, opérer la bandelette ilio‐tibiale est le bon choix. C’est une intervention rapide avec mobilisation immédiate, mais le collagène mûrit en 100 jours. Il faut une récupération de 4 à 6 mois », a déclaré le professeur.
Publié le mardi 24 novembre 2026 à 08:15